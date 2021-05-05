Xiaomi, вероятно, выпустит «убийцу» 11-дюймового iPad Pro

Источник материала: Onliner

Компания Xiaomi, вероятно, работает над тремя производительными планшетами, которые в теории смогут составить серьезную конкуренцию 11-дюймовому iPad Pro и Samsung Galaxy Tab S7. По данным XDA Developers, трио Android-планшетов носит кодовые обозначения enuma, elish и nabu, только первый из них поддерживает голосовые вызовы, а также может работать в сетях 4G и 5G.

На существование топовых планшетов указывает код в приложении настроек MIUI.

Разрешение дисплеев планшетов составит, вероятно, 2560×1600 точек, все они получат IPS-матрицы с частотой обновления 120 Гц и диагональю около 11 дюймов. Планшеты enuma и elish якобы получат процессоры Snapdragon 865, 865+ или 870, nabu — Snapdragon 855, 855+ или 860. Ни в одном случае не упоминается наиболее актуальный Snapdragon 888.

Планшеты Xiaomi заочно назвали достойной альтернативой iPad Pro и Galaxy Tab S7. Правда, есть несколько моментов. В частности, многое будет зависеть от цены, а также грамотной оптимизации MIUI под планшеты. Есть мнение, что конкуренция может сложиться, если Xiaomi установит в планшеты процессор M1.