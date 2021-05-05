ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Xiaomi, вероятно, выпустит «убийцу» 11-дюймового iPad Pro

05.05.2021 17:53 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Компания Xiaomi, вероятно, работает над тремя производительными планшетами, которые в теории смогут составить серьезную конкуренцию 11-дюймовому iPad Pro и Samsung Galaxy Tab S7. По данным XDA Developers, трио Android-планшетов носит кодовые обозначения enuma, elish и nabu, только первый из них поддерживает голосовые вызовы, а также может работать в сетях 4G и 5G.

На существование топовых планшетов указывает код в приложении настроек MIUI.

Разрешение дисплеев планшетов составит, вероятно, 2560×1600 точек, все они получат IPS-матрицы с частотой обновления 120 Гц и диагональю около 11 дюймов. Планшеты enuma и elish якобы получат процессоры Snapdragon 865, 865+ или 870, nabu — Snapdragon 855, 855+ или 860. Ни в одном случае не упоминается наиболее актуальный Snapdragon 888.

Планшеты Xiaomi заочно назвали достойной альтернативой iPad Pro и Galaxy Tab S7. Правда, есть несколько моментов. В частности, многое будет зависеть от цены, а также грамотной оптимизации MIUI под планшеты. Есть мнение, что конкуренция может сложиться, если Xiaomi установит в планшеты процессор M1.

К новому сезону отключений горячей воды — водонагреватели в Каталоге


Водонагреватель Roegen RT053A
3 отзыва
проточный, исполнение: кран, электричество, 3.3 кВт
69,90 р.
14 предложений
Водонагреватель Ariston ABS BLU EVO R 30
4 отзыва
накопительный, исполнение: стандартный, электричество, 30 л, 1.5 кВт, 70 мин, 44.7×44.7×41 см
256 р.
10 предложений
Водонагреватель Ariston PRO1 R 50 V 1,5K PL DRY
4 отзыва
накопительный, исполнение: стандартный, электричество, 50 л, 1.5 кВт, 54.3×45×48 см
410 р.
25 предложений
Сравнить эти товары →
Все водонагреватели в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Xiaomi, вероятно, работает над тремя производительными планшетами, которые в теории смогут составить серьезную конкуренцию 11-дюймовому iPad Pro и Samsung Galaxy Tab S7....
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле вынесли приговор директору местного филиала Белгазпромбанка, которого судили за «взятки от друзей»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by