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КГК создал онлайн-панель для выявления фактов завышения цен на лекарства

05.05.2021 17:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Онлайн-панель обратной связи по вопросам обоснованности цен в аптечной сети размещена на сайте Комитета государственного контроля, говорится в сообщении ведомства.

КГК создал онлайн-панель для выявления фактов завышения цен на лекарства

«Если вам известно о фактах завышения цен на лекарства в аптечных сетях, вы можете заполнить специальную форму (с указанием наименования и адреса аптеки, названия лекарственного средства) для информирования работников КГК. Представители контрольного ведомства проверят сообщенные вами сведения и в случае подтверждения фактов примут меры в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении КГК.

Ведомство при этом отмечает, что аптечные сети приняли меры по снижению розничных цен на лекарства, «однако некоторые из них допускают нарушения лицензионных требований по обеспечению наличия в аптеках обязательного перечня лекарственных средств».

«В соответствии с выданными контролерами рекомендациями аптечные сети устраняют выявленные нарушения», — сообщает КГК.

Кроме того, по заявлению ведомства, продолжают выявляться факты завышения цен на социально значимые товары.

«Работники Комитета государственного контроля Могилевской области выявили завышение цен в 40 из 63 подвергнутых мониторингу торговых объектов Могилева и Бобруйска, Быховского, Глусского, Климовичского, Кричевского, Хотимского и Осиповичского районов», — говорится в сообщении КГК.

Сотрудники контролирующего ведомства установили в Могилевской области превышение торговых надбавок (в среднем в 1,5 раза) на 365 наименований социально значимых товаров. Чаще всего цены были завышены на молочную продукцию, детское питание, колбасные и макаронные изделия.

Для сдерживания роста цен на социально значимые товары правительство 23 февраля приняло постановление № 100, которое с 24 по 28 февраля установило запрет на повышение цен на такие товары и лекарства, с марта — определило предел их повышения не более 0,2% в месяц.

В третьей декаде апреля заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун сообщил, что правительство рассматривает вопрос о смягчении госрегулирования цен.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 
Теги: Могилев
 
 
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Онлайн-панель обратной связи по вопросам обоснованности цен в аптечной сети размещена на сайте Комитета государственного контроля, говорится в сообщении...
 
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