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Тихановская подписала меморандум в защиту независимости

05.05.2021 18:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская подписала меморандум белорусского общества, Координационного совета и демократических сил в защиту суверенитета и независимости Беларуси.

Подписавшие документ требуют от режима отказаться от попыток уничтожить независимость Беларуси.

Меморандум подписали более 3400 белорусов, включая всю команду Тихановской: советников Александра Добровольского и Франака Вячорку, главу Кабинета представителей Валерия Ковалевского, представителя Тихановской по образованию Ольги Шпараги и представителя по экономическим вопросам Алеся Алехновича и др. В числе подписантов более 200 врачей, 300 преподавателей и педагогов, более 40 учёных.

Оставить свою подписать под документом может любой беларус по этой ссылке.

 
 
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Светлана Тихановская подписала меморандум белорусского общества, Координационного совета и демократических сил в защиту суверенитета и независимости Беларуси.
 
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