Еврокомиссия предлагает усилить контроль за поступлением иностранных субсидий

Источник материала: АФН

Еврокомиссия представила законодательные предложения по усилению контроля за поступлением прямых иностранных субсидий компаниям на Общем рынке ЕС, поскольку такие субсидии со стороны иностранных правительств могут подрывать экономическую безопасность ЕС или нарушить правила справедливой конкуренции.

«Европейская Комиссия предложила сегодня новый инструмент для реагирования на потенциально вредное воздействие иностранных субсидий на общий рынок. Эти правовые предложения являются продолжением Белого документа от июня 2020 года и результатом интенсивных консультаций с заинтересованными сторонами. Они призваны закрыть регуляторный пробел на Общем рынке, где субсидии, предоставляемые правительствами стран за пределами ЕС, часто осуществляются без проверок, в то время, как государственные субсидии, предоставляемые странами-членами, являются предметом внимательного рассмотрения», - говорится в сообщении Европейской Комиссии.

Как отмечается, новые регуляторные правила иностранных субсидий будут ключевым элементом в реализации обновленной промышленной стратегии ЕС в обеспечении справедливой конкуренции на Общем рынке ЕС и в создании условий для динамичного развития европейской промышленности.

«В 2019 году объем прямых иностранных инвестиций оценивался в 7 трлн евро. Открытость Общего рынка является нашим наибольшим активом. Но открытость предполагает честность. Уже более 60 лет мы имеем систему контроля над государственной помощью, что позволяет избежать «соревнования субсидий» между нашими странами-членами. Сегодня мы приняли предложения для реагирования на вредные субсидии, предоставляемые странами - не членами ЕС. Это особенно важно для создания правового поля в эти сложные времена, чтобы поддержать восстановление европейской экономики», - отметила по этому поводу исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

Евросоюз имеет четкое законодательство в сфере конкуренции, государственных заказов и инструментов торговой защиты, что создает справедливые условия для деятельности компаний на Общем рынке ЕС. Но ни один из упомянутых инструментов не применяется к субсидиям иностранного происхождения, реципиенты которых получают преимущества над европейскими компаниями, в частности, в ходе участия в конкурсах на выполнение государственных заказов или в коммерческой активности на территории Евросоюза. Такие иностранные субсидии могут предоставляться в различных формах, в частности, в займах с нулевой ставкой и в других разновидностях финансирования по заниженной цене, соглашениях с нулевым налогом или прямых финансовых грантах.

Повышенному контролю подлежат операции слияния компаний, имеющих активы более 500 млн евро, и в которых доля иностранных субсидий составит от 50 млн евро. Расследованию подлежат также заявки на участие третьих стран в выполнении государственного заказа, общий объем которого составляет сумму 250 млн евро или больше. По решению Европейской Комиссии, расследованию может подлежать и другая рыночная активность в упомянутых сферах, при меньших объемах финансирования, которая происходит при участии правительств стран, не входящих в Евросоюз.

При нарушении установленных правил или нежелании участвовать в таких расследованиях, за сокрытие информации о привлечении иностранных государственных субсидий и другие подобные нарушения, Еврокомиссия может налагать на компании штрафы в размере до 10 процентов от их финансового оборота.

Еврокомиссия предоставит эти правовые предложения на рассмотрение Европейского парламента и национальных правительств стран-членов, а также откроет документ на период в восемь недель для общественных консультаций. После доработки и принятия текста новых правил иностранных субсидий этот документ будет обязательным к исполнению на территории всего Евросоюза.

В марте 2019 года Европейский Совет поручил Еврокомиссии разработать инструмент по уменьшению вредного влияния иностранных государственных субсидий на Общем рынке ЕС. Подобное поручение Еврокомиссия получила также от Европарламента, который в феврале 2020 года отметил необходимость внесения соответствующих изменений в европейское законодательство в сфере конкуренции. 17 июня 2020 года Еврокомиссия приняла «Белый документ», который охватывает проявления вредного эффекта иностранных государственных субсидий для европейской экономики и связанную с этим опасность для стабильности общего рынка.