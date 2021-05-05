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В Беларуси вырос спрос на баранину
05.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси рассчитывают в этом году увеличить экспорт мяса до миллиарда долларов. Больше половины продукции идет в Россию. Это колбасы, говядина, свинина, птица. Традиционный ассортимент готовы расширять, рассказывает корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.
Иль-де-Франс – новая для Беларуси порода овец. Мясная. На европейском рынке одна из самых востребованных. Заводчики ценят хороший привес, потребители – изысканный вкус. На белорусскую ферму племенную породу завезли всего год назад.
Когда-то в Беларуси овец держали в каждом подворье. Но шерсть перестала быть востребованной, и про отрасль подзабыли. Вспомнили после недавней чумы свиней. В государстве даже приняли специальную программу. Овцеводам дали ряд преференций: сейчас им намного проще получить земли и выкупить пустующие ангары или сараи. В одном из таких и живут овцы породы Иль-де-Франс.
Сейчас спрос на овец заметно вырос. Предприятие разводит и продает ягнят. Сдает продукцию на мясокомбинат. Баранина не самое популярное в стране мясо, но все же белорусы его покупают охотно.
«Белорусы научились
Страна намерена ежегодно экспортировать до 1200 голов овец. Еще планируют построить небольшой цех, чтобы продавать ценителям баранины готовую продукцию.
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Овцеводы в республике имеют ряд преференций: им проще получить земли и выкупить пустующие ангары.
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