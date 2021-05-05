ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси вырос спрос на баранину

05.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси рассчитывают в этом году увеличить экспорт мяса до миллиарда долларов. Больше половины продукции идет в Россию. Это колбасы, говядина, свинина, птица. Традиционный ассортимент готовы расширять, рассказывает корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Иль-де-Франс – новая для Беларуси порода овец. Мясная. На европейском рынке одна из самых востребованных. Заводчики ценят хороший привес, потребители – изысканный вкус. На белорусскую ферму племенную породу завезли всего год назад.

Когда-то в Беларуси овец держали в каждом подворье. Но шерсть перестала быть востребованной, и про отрасль подзабыли. Вспомнили после недавней чумы свиней. В государстве даже приняли специальную программу. Овцеводам дали ряд преференций: сейчас им намного проще получить земли и выкупить пустующие ангары или сараи. В одном из таких и живут овцы породы Иль-де-Франс.

«Уже получили приплод в этом году порядка сто голов. Для дальнейшего развития мы взяли второй сарай, выкупили его, будем проводить там реконструкцию. Планируем на этой площадке довести поголовье до 700», – рассказал первый заместитель генерального директора Витебского племпредприятия Леонид Соколов.

Сейчас спрос на овец заметно вырос. Предприятие разводит и продает ягнят. Сдает продукцию на мясокомбинат. Баранина не самое популярное в стране мясо, но все же белорусы его покупают охотно.

«Белорусы научились шашлыки из баранины, шурпу кушать, в связи с этим спрос растет на это мясо. Мы хотим делать ставку на реализацию не только внутри Беларуси, но и в страны бывшего Советского Союза. К нам обращаются среднеазиатские республики Таджикистан, Узбекистан», – отмечает генеральный директор Витебского племпредприятия Физули Гасанов.

Страна намерена ежегодно экспортировать до 1200 голов овец. Еще планируют построить небольшой цех, чтобы продавать ценителям баранины готовую продукцию.
В прошлом году мясную продукцию Беларусь поставила в 24 страны. В том числе на новые рынки – в Малайзию, Сингапур и Саудовскую Аравию.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Овцеводы в республике имеют ряд преференций: им проще получить земли и выкупить пустующие ангары.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Беларусі 6 новых палітвязняў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by