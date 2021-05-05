В Беларуси вырос спрос на баранину

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси рассчитывают в этом году увеличить экспорт мяса до миллиарда долларов. Больше половины продукции идет в Россию. Это колбасы, говядина, свинина, птица. Традиционный ассортимент готовы расширять, рассказывает корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Иль-де-Франс – новая для Беларуси порода овец. Мясная. На европейском рынке одна из самых востребованных. Заводчики ценят хороший привес, потребители – изысканный вкус. На белорусскую ферму племенную породу завезли всего год назад.

Когда-то в Беларуси овец держали в каждом подворье. Но шерсть перестала быть востребованной, и про отрасль подзабыли. Вспомнили после недавней чумы свиней. В государстве даже приняли специальную программу. Овцеводам дали ряд преференций: сейчас им намного проще получить земли и выкупить пустующие ангары или сараи. В одном из таких и живут овцы породы Иль-де-Франс.

«Уже получили приплод в этом году порядка сто голов. Для дальнейшего развития мы взяли второй сарай, выкупили его, будем проводить там реконструкцию. Планируем на этой площадке довести поголовье до 700», – рассказал первый заместитель генерального директора Витебского племпредприятия Леонид Соколов.

Сейчас спрос на овец заметно вырос. Предприятие разводит и продает ягнят. Сдает продукцию на мясокомбинат. Баранина не самое популярное в стране мясо, но все же белорусы его покупают охотно.

«Белорусы научились шашлыки из баранины , шурпу кушать, в связи с этим спрос растет на это мясо. Мы хотим делать ставку на реализацию не только внутри Беларуси, но и в страны бывшего Советского Союза. К нам обращаются среднеазиатские республики Таджикистан, Узбекистан», – отмечает генеральный директор Витебского племпредприятия Физули Гасанов.

Страна намерена ежегодно экспортировать до 1200 голов овец. Еще планируют построить небольшой цех, чтобы продавать ценителям баранины готовую продукцию.

В прошлом году мясную продукцию Беларусь поставила в 24 страны. В том числе на новые рынки – в Малайзию, Сингапур и Саудовскую Аравию.