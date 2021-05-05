Источник материала: Sputnik Беларусь

Мать звезды "Дома-2" Ирина Бузова прокомментировала ситуацию "Пятому каналу", но на самом деле лишь еще больше запутала фанатов.

"Понятия не имею, все уже звонят мне, я понятия не имею. Извините", — заявила Ирина Бузова.

Представитель певицы Антон Богославский также отказался рассказывать журналистам о состоянии здоровья Ольги.

Ранее издание StarHit сообщило, что 35-летняя Бузова попала в реанимацию. И сейчас якобы постепенно приходит в себя после хирургического вмешательства. Зачем понадобилась экстренная помощь врачей, не уточняется.

В последний раз поющая "ведущая" выходила на связь накануне: она продемонстрировала кадры с очередных съемок. И в том числе заинтриговала фолловеров букетом сирени, даже не намекнув, кто его подарил.

Впрочем, черная полоса преследует звезду с начала 2021-го. Сначала Дава разбил ей сердце, а затем она лишилась "отдушины", которой было шоу "Бородина против Бузовой" на телеканале ТНТ.

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