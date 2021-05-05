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Понятия не имею: мать Бузовой не знает, что случилось с "поющей ведущей"
05.05.2021 18:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Мать звезды "Дома-2" Ирина Бузова прокомментировала ситуацию "Пятому каналу", но на самом деле лишь еще больше запутала фанатов.
"Понятия не имею, все уже звонят мне, я понятия не имею. Извините", — заявила Ирина Бузова.
Представитель певицы Антон Богославский также отказался рассказывать журналистам о состоянии здоровья Ольги.
Ранее издание StarHit сообщило, что 35-летняя Бузова попала в реанимацию. И сейчас якобы постепенно приходит в себя после хирургического вмешательства. Зачем понадобилась экстренная помощь врачей, не уточняется.
В последний раз поющая "ведущая" выходила на связь накануне: она продемонстрировала кадры с очередных съемок. И в том числе заинтриговала фолловеров букетом сирени, даже не намекнув, кто его подарил.
Впрочем, черная полоса преследует звезду с начала 2021-го. Сначала Дава
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Ольга Бузова находится в больнице под присмотром врачей, но что именно с ней произошло, пока непонятно.
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