Известный столичный ресторан возвращается к работе после перерыва

Источник материала: Tut.by

Столичный ресторан Grand Café с улицы Ленина, 2 возвращается к работе после перерыва. Он был закрыт чуть больше месяца — с 29 марта. Об этом говорится в Instagram заведения.



Фото: instagram.com/photographer__irina

Администрация Grand Café написала в соцсети, что ресторан открывается завтра, 6 мая. В заведении за это время успел пройти ремонт, а какой именно, гости смогут увидеть уже завтра.

К слову, закрыть ресторан планировали на три недели, в итоге на обновление ушло пять с половиной недель.

Grand Café - известный статусный ресторан в Минска, второй проект, который в столице в свое время запускал ресторатор Вадим Прокопьев. Работает с 2010 года.