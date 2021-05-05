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Известный столичный ресторан возвращается к работе после перерыва

05.05.2021 18:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Столичный ресторан Grand Café с улицы Ленина, 2 возвращается к работе после перерыва. Он был закрыт чуть больше месяца — с 29 марта. Об этом говорится в Instagram заведения.


Фото: instagram.com/photographer__irina

Администрация Grand Café написала в соцсети, что ресторан открывается завтра, 6 мая. В заведении за это время успел пройти ремонт, а какой именно, гости смогут увидеть уже завтра.

К слову, закрыть ресторан планировали на три недели, в итоге на обновление ушло пять с половиной недель.

Grand Café - известный статусный ресторан в Минска, второй проект, который в столице в свое время запускал ресторатор Вадим Прокопьев. Работает с 2010 года.

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Теги: Минск
 
 
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Столичный ресторан Grand Café с улицы Ленина, 2 возвращается к работе после перерыва. Он был закрыт чуть больше месяца - с 29 марта. Об этом говорится в Instagram заведения.
 
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