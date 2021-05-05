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Известный столичный ресторан возвращается к работе после перерыва
Источник материала: Tut.by
Столичный ресторан Grand Café с улицы Ленина, 2 возвращается к работе после перерыва. Он был закрыт чуть больше месяца — с 29 марта. Об этом
Администрация Grand Café написала в соцсети, что ресторан открывается завтра, 6 мая. В заведении за это время успел пройти ремонт, а какой именно, гости смогут увидеть уже завтра.
К слову, закрыть ресторан
Grand Café - известный статусный ресторан в Минска, второй проект, который в столице в свое время запускал ресторатор Вадим Прокопьев. Работает с 2010 года.
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Столичный ресторан Grand Café с улицы Ленина, 2 возвращается к работе после перерыва. Он был закрыт чуть больше месяца - с 29 марта. Об этом говорится в Instagram заведения.
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