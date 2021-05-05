В Витебской области легковушки сбили двух детей. Они в больнице

Источник материала: Tut.by

В Витебской области 5 мая иномарки сбили двух детей. Они в больнице, сообщает ГАИ региона.

Первое ДТП произошло утром в деревне Большой Полсвиж Лепельского района. 21-летняя местная жительница на Opel Vectra сбила 13-летнего мальчика. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе.

Вторая авария случилась около 11 часов дня в Витебске — на перекрестке улиц Терешковой и Софьи Панковой. 55-летний водитель Kia Sorento сбил 12-летнюю девочку. Она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Обоих детей госпитализировали.

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