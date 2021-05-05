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Чем на самом деле полезен чеснок и кому с ним следует быть осторожнее?
Источник материала: Tut.by
Чесноку в народе приписываются самые разные целебные свойства, и, кажется, он способен защитить от всего: от простуды и сердечных заболеваний до вампиров и оборотней. В чем заключается реальная польза этого продукта, рассказали в
Один зубчик чеснока — это всего 4 ккал, и для своего небольшого размера он также содержит достаточное количество питательных веществ, таких как витамин C, витамин B6 и марганец. В нем также хватает соединений на основе серы.
«Как правило, эти эффекты наблюдаются при приеме довольно высоких доз чесночного порошка, — отмечает Кристина Петерсен, доцент кафедры диетологии Техасского технологического университета. — Эффект от добавления пары зубчиков в блюдо будет намного меньше. Но я бы не рекомендовала принимать добавки с чесноком: в некоторых ситуациях это может быть показано, но только после консультации с врачом».
При этом чеснок может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, в том числе с разжижающими кровь. Людям, принимающим антикоагулянты,
Тем не менее, по словам Петерсен, если не злоупотреблять чесноком, он может быть очень полезен.
— Если вы запекаете овощи в духовке, чеснок действительно подчеркнет их вкус. И это, пожалуй, главный его плюс для здоровья: если овощи и другая полезная еда будет нравиться вам по вкусу, вы будете чаще отдавать ей предпочтение.
Конечно, чесночный запах изо рта после такого блюда может оказаться проблемой — по крайней мере для тех людей, с которыми вы решите пообщаться на близком расстоянии.
— Я думаю, что чеснок — это универсальный продукт, — подытожила Кристина Петерсен. — И хотя употребляемый сам по себе он может не оказать действительно значительного эффекта на здоровье, он будет полезен как часть полноценного, здорового рациона.
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Чесноку в народе приписываются самые разные целебные свойства, и, кажется, он способен защитить от всего: от простуды и сердечных заболеваний до вампиров и...
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