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Чем на самом деле полезен чеснок и кому с ним следует быть осторожнее?

05.05.2021 18:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чесноку в народе приписываются самые разные целебные свойства, и, кажется, он способен защитить от всего: от простуды и сердечных заболеваний до вампиров и оборотней. В чем заключается реальная польза этого продукта, рассказали в Американской ассоциации сердца.


Фото: pixabay.com

Один зубчик чеснока — это всего 4 ккал, и для своего небольшого размера он также содержит достаточное количество питательных веществ, таких как витамин C, витамин B6 и марганец. В нем также хватает соединений на основе серы.

Исследования показали, что чеснок обладает противовоспалительными свойствами. Ученые заметили и признаки того, что он помогает снизить уровень холестерина и сахара в крови, а также давление.

«Как правило, эти эффекты наблюдаются при приеме довольно высоких доз чесночного порошка, — отмечает Кристина Петерсен, доцент кафедры диетологии Техасского технологического университета. — Эффект от добавления пары зубчиков в блюдо будет намного меньше. Но я бы не рекомендовала принимать добавки с чесноком: в некоторых ситуациях это может быть показано, но только после консультации с врачом».

Исследования способности чеснока бороться с раком не дали результата. Аналогичным образом обзор исследований 2014 года показал: утверждения о его эффективности против простуды были основаны на доказательствах низкого качества.

При этом чеснок может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, в том числе с разжижающими кровь. Людям, принимающим антикоагулянты, рекомендуется избегать употребления чеснока за неделю до операции или стоматологической процедуры.

Тем не менее, по словам Петерсен, если не злоупотреблять чесноком, он может быть очень полезен.

— Если вы запекаете овощи в духовке, чеснок действительно подчеркнет их вкус. И это, пожалуй, главный его плюс для здоровья: если овощи и другая полезная еда будет нравиться вам по вкусу, вы будете чаще отдавать ей предпочтение.

Конечно, чесночный запах изо рта после такого блюда может оказаться проблемой — по крайней мере для тех людей, с которыми вы решите пообщаться на близком расстоянии. Исследователи из Университета штата Огайо протестировали несколько средств и пришли к выводу: лучше всего запах перебивает жевание мяты, салатного листа или яблока.

— Я думаю, что чеснок — это универсальный продукт, — подытожила Кристина Петерсен. — И хотя употребляемый сам по себе он может не оказать действительно значительного эффекта на здоровье, он будет полезен как часть полноценного, здорового рациона.

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Чесноку в народе приписываются самые разные целебные свойства, и, кажется, он способен защитить от всего: от простуды и сердечных заболеваний до вампиров и...
 
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