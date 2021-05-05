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Поведение Dogecoin назвали «средним пальцем в адрес финансовой системы»

05.05.2021 18:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Dogecoin внезапно стала «героем месяца» (или чуть более длительного периода) благодаря неустанному росту курса. Сейчас капитализация этой криптовалюты составляет около $83 млрд, хотя еще недавно никто не воспринимал «монетку-мем» всерьез. Теперь она поднимается на волне хайпа, который, говорят эксперты, долго не продлится.

Тем не менее, по словам инвестора Майкла Новограца, происходящее сегодня с Dogecoin можно сравнить со «средним пальцем финансовой системе». Он добавил, что так нынешнее ралли воспринимается людьми, резко недовольными существующей мировой финансовой системой. Вероятно, Новограц знает, о чем говорит, так как, потеряв миллиарды во время кризиса более 10 лет назад, он вернул их, вложившись в криптовалюту.

Сам Новограц уверяет, что в игру с Dogecoin он не готов включаться: она не вызывает у него того же доверия, что куда более «сложный» биткоин.

Рост курса Dogecoin в годовом исчислении, к слову, составил 13 300%.

Поведение Dogecoin назвали «средним пальцем в адрес финансовой системы»

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Теги: Курсы валют
 
 
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Dogecoin внезапно стала «героем месяца» (или чуть более длительного периода) благодаря неустанному росту курса. Сейчас капитализация этой криптовалюты составляет...
 
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