«Суд будзе месяцаў празь пяць». Мастак Пушкін просіць не перадаваць перадачы, каб не адбіраць грошы ў дзяцей

Источник материала: Свабода

Гэта ўжо 16-ты суд Пушкіна па адміністрацыйных справах за ўвесь час.

Таксама Алесю Пушкіну двойчы афіцыйна і настойліва прапанавалі самому напісаць заяву аб звальненьні зь «Белрэстаўрацыі».

«Я адмаўляюся, няхай звальняюць самі па якой заўгодна прычыне. Пакуль на 23 красавіка я яшчэ работнік, мастак-рэстаўратар „Белрэстаўрацыі“», — піша Алесь.

Алесь Пушкін піша, каб Яніна прыяжджала толькі на першы дзень суду і больш ня езьдзіла.

«Суд будзе доўгім і нудным. Перадачы не перадавайце, бо глупства жулікаў карміць, што са мною сядзяць, — піша Алесь Пушкін. — Усё трэба дзецям, бо цяжка будзе і за Марыльку плаціць штомесяц у ліцэі, і Міколка паступіць, вучыць яго».

Таксама Алесь піша, што ў канцы сьледзтва аддадуць забраныя рэчы: кампутар, тэлефоны Яніны і сына Міколы.

«Паводле сьледчага, суд будзе месяцаў празь пяць, — кажа Яніна. — Калі гэтую справу прычапілі да „польскай справы“, то гэта ж трэба „ізашчрыцца“, каб усё гэта зьвязаць».

У мінулую пятніцу да Алеся Пушкіна ў менскае СІЗА ўпершыню пусьцілі адваката.

«Яна сказала, што Алесю ў Менску спадабалася нават больш, чым у Горадні. Кажа, не хвалюйцеся».

Алесь Пушкін таксама даслаў асобныя лісты дзецям.

«Прыйшлі чатыры лісты, адзін дачцэ, другі сыну, трэці мне і адзін агульны. Таксама ў лістах Алесь дае „ЦУ“: двор касіць, туалет прыбіраць, дровы рыхтаваць», — кажа Яніна.

Яніна ўдзячная за салідарнасьць, якую выказваюць сям’і.

«Сябры, валянтэры адгукаюцца, усе праяўляюць салідарнасьць і мне дапамагаюць, зрабілі дастаўку харчоў. Тэлефануюць нават незнаёмыя людзі і пытаюцца, чым дапамагчы», — кажа Яніна Пушкіна.

Палітвязьня Алеся Пушкіна ўтрымліваюць у менскім СІЗА № 1 на Валадарскага.

Актывіст з Гомля Ільля Міронаў напісаў у фэйсбуку , што атрымаў ад Алеся Пушкіна малюнак з аўтапартрэтам. Ліст быў напісаны мастаком яшчэ ў гарадзенскім СІЗА. Паводле Алеся Пушкіна, калі ў яго зьявіліся вошы, то «давялося прыняць радыкальныя меры». З малюнка відаць, што мастак пагаліў галаву.

