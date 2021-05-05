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Соратник Ельцина рассказал об отказе от сделки с Украиной по Крыму

05.05.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ельцину предлагали заключить с Украиной сделку по Крыму, но он отказался Москва планировала заключить сделку с Киевом, в результате которой Россия забрала бы полуостров в обмен на газ.



Бывший президент России Борис Ельцин отказался заключить сделку с Украиной по Крыму. Об этом рассказал его соратник, экс-вице-премьер РФ Михаил Полторанин в интервью Дмитрию Гордону.
 
По его словам, Москва планировала заключить сделку с Киевом, в результате которой Россия забрала бы полуостров, а Украина взамен бесплатно бы получала газ в течение десяти лет. При этом регион стал бы автономией, открытой для обеих стран, пишет korrespondent.net. 

"Это была хорошая сделка... Ельцин не захотел. Он говорит: "Да нафиг нам этот Крым, этот Севастополь. У нас в Питере свободные пирсы есть, мы туда перебросим флот", - сказал Полторанин.
 
Напомним, в конце прошлого года в России опубликовали видеозапись с интервью Ельцина, в котором он вспоминает период распада Советского союза.
 
 
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Ельцину предлагали заключить с Украиной сделку по Крыму, но он отказался Москва планировала заключить сделку с Киевом, в результате которой Россия забрала бы...
 
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