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Потребление розового вина набирает обороты. Производство увеличилось на 31%

05.05.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За последние 10 лет производство розового вина в мире увеличилось на 31%. А каждая 10-я потребляемая бутылка вина — розовая.



Об этом рассказал профессор экономики и маркетинга виноделия лицея Бордо Стефан Баде во время вебинара «Розовое вино — технологии, маркетинг, тенденции рынка».

«Потребление розового вина набирает обороты. Оно ассоциируется у людей со свежестью, молодостью, трендами, в отличие от красного, например. Именно это вино подходит как под мясо, так и под рыбу», — отмечает профессор.

По словам Стефана Баде, крупнейшими потребителями розового вина является Франция, США, Германия, Италия и Великобритания, пишет agroportal.ua.
 
 
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За последние 10 лет производство розового вина в мире увеличилось на 31%. А каждая 10-я потребляемая бутылка вина — розовая.
 
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