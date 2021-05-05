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Потребление розового вина набирает обороты. Производство увеличилось на 31%
Источник материала: Партизан
За последние 10 лет производство розового вина в мире увеличилось на 31%. А каждая 10-я потребляемая бутылка вина — розовая.
Об этом рассказал профессор экономики и маркетинга виноделия лицея Бордо Стефан Баде во время вебинара «Розовое вино — технологии, маркетинг, тенденции рынка».
«Потребление розового вина набирает обороты. Оно ассоциируется у людей со свежестью, молодостью, трендами, в отличие от красного, например. Именно это вино подходит как под мясо, так и под рыбу», — отмечает профессор.
По словам Стефана Баде, крупнейшими потребителями розового вина является Франция, США, Германия, Италия и Великобритания,
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За последние 10 лет производство розового вина в мире увеличилось на 31%. А каждая 10-я потребляемая бутылка вина — розовая.
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