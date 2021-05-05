"Барселона" оценивает Неймара в 100 миллионов евро









Как пишет As, президент каталонского клуба Жоан Лапорта считает, что трансфер бразильца положительно скажется на "Барсе". Во-первых, он повысит ценность бренда. Во-вторых, повысит уровень команды, за которую выступает много молодых футболистов. В-третьих, переход Неймара повлияет на Лионеля Месси, который пока не принял окончательного решения о своем будущем.





"Барселона" оценивает бразильца в 100 миллионов евро. В клубе полагают, что, если удастся продать некоторых футболистов, у "Барсы" будет такая сумма. Однако сделка по возвращению футболиста в Каталонию не будет легкой.





пишет Прессбол. Срок действующего контракта форварда с "ПСЖ" истекает летом 2022 года. Сообщалось, что стороны близки к продлению соглашения, однако новый контракт еще не подписан,Прессбол.







