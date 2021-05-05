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Венесуэла стягивает резервные войска на границу с Колумбией

05.05.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вооруженные люди, принадлежащие группировке FARC, периодически пересекают границу с Венесуэлой и берут под контроль жизнь местных общин.


Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

Венесуэла стягивает резервные силы национальной гвардии в район границы с Колумбии, после того как там активизировались отряды FARC.

Об этом сообщает Военный осведомитель, пишет Фокус.

FARC – марксистская группировка, которая на протяжении многих лет терроризировала местных жителей, угрожала жизням правозащитников и общественных лидеров, вербовала детей для участия в вооруженных конфликтах.



 
Колумбия, венесуэла, Граница, FARC

В 2016 году отряды FARC были официально распущены, когда правительство Колумбии и вооруженная группировка подписали мирное соглашение. Однако в период пандемии Covid-19 конфликт возобновился. Вооруженные люди периодически пересекают границу с Венесуэлой и берут под контроль жизнь местных общин. 


Как сообщает издание Notimerica, по меньшей мере, пятеро венесуэльских солдат пострадали в новых столкновениях с FARC на границе с Колумбией. Напряженность между Каракасом и Боготой продолжает нарастать. По данным организации Fundaredes в приграничных с Венесуэлой районах Колумбии было зарегистрировано 99 убийств, 55 пропавших без вести и 28 вооруженных столкновений.


Напомним, с 2017 года в Колумбии начал действовать режим прекращения огня между регулярной армией и последней активной повстанческой группировкой в стране — "Армией национального освобождения" (ELN).
 
 
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Вооруженные люди, принадлежащие группировке FARC, периодически пересекают границу с Венесуэлой и берут под контроль жизнь местных общин.
 
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