Вопреки запретам Украина вернулась к импорту российской электроэнергии через Беларусь









О том, что Украиной возобновлен импорт российской электрической энергии через Беларусь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского народного депутата.





пишет kp.by. По заявлению депутата Людмилы Буймистер, с 5 мая украинской стороной возобновлен импорт электроэнергии из Беларуси,kp.by.





- Это несмотря на решение парламента, несмотря на утвержденный Минэнерго прогнозный баланс и несмотря на десяток блоков украинских ТЭС и ТЭЦ, которые вынужденно находятся в резерве, - подчеркнула политик.





Депутат резко высказалась о таких действиях регулятора вразрез с решением Верховной рады, проголосовавшей за предоставление НКРЭКУ полномочия запрещать импорт.





- Прошло почти три недели (…) однако погрязший в коррупционных скандалах регулятор даже не начал подготовку к запрету поставок, - прокомментировала Буймистер.





Напомним, 15 апреля в Верховной раде Украины одобрили законопроект о запрете импорта электроэнергии из Беларуси и России. С начала 2021-го года импортировано по направлению свыше 600 миллионов кВт часов на 1 миллиард гривен (более $36 миллионов).







