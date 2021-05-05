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Вопреки запретам Украина вернулась к импорту российской электроэнергии через Беларусь

05.05.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Верховная рада Украины запретила поставки российской электроэнергии через Беларусь до конца 2021 года, но с 5 мая ее снова импортируют.



О том, что Украиной возобновлен импорт российской электрической энергии через Беларусь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского народного депутата.

По заявлению депутата Людмилы Буймистер, с 5 мая украинской стороной возобновлен импорт электроэнергии из Беларуси, пишет kp.by.

- Это несмотря на решение парламента, несмотря на утвержденный Минэнерго прогнозный баланс и несмотря на десяток блоков украинских ТЭС и ТЭЦ, которые вынужденно находятся в резерве, - подчеркнула политик.

Депутат резко высказалась о таких действиях регулятора вразрез с решением Верховной рады, проголосовавшей за предоставление НКРЭКУ полномочия запрещать импорт.

- Прошло почти три недели (…) однако погрязший в коррупционных скандалах регулятор даже не начал подготовку к запрету поставок, - прокомментировала Буймистер.

Напомним, 15 апреля в Верховной раде Украины одобрили законопроект о запрете импорта электроэнергии из Беларуси и России. С начала 2021-го года импортировано по направлению свыше 600 миллионов кВт часов на 1 миллиард гривен (более $36 миллионов).
 
 
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Верховная рада Украины запретила поставки российской электроэнергии через Беларусь до конца 2021 года, но с 5 мая ее снова импортируют.
 
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