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Полиция Нью-Йорка отказалась от использования роботов-собак из-за негативной реакции граждан

05.05.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полиция Нью-Йорка решила отказаться от использования дистанционно управляемых роботов-собак после протестов по поводу их использования.

Фото: SCANPIX/AP



Тестирование робота-собаки Дигидог ("Digidog") началось в прошлом году. Предполагалось, что такие устройства помогут спасти жизни, а также защитить людей и офицеров в слишком опасных для жизни полицейских ситуациях, передает BBC News.

Однако его использование вызвало негативную реакцию. Критики видят в роботе-собаке символ того, насколько чрезмерно агрессивными могут быть полицейские. Другие сравнили Дигидога с роботом из антиутопического сериала "Черное зеркало". В эпизоде под названием "Металлическая голова" ("Metalhead") главные герои пытаются убежать от жестоких четвероногих роботов после краха общества.

Кадры, на которых робот-собака был задействован в захвате заложников и патрулировании общественного жилья, стали вирусными в интернете.

Полиция Нью-Йорка расторгла договор на аренду робота стоимостью 94 000 долларов с компанией Boston Dynamics после того, как член городского совета Бен Каллос и спикер совета Кори Джонсон призвали отказаться от использования вооруженных роботов.
 
 
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Полиция Нью-Йорка решила отказаться от использования дистанционно управляемых роботов-собак после протестов по поводу их использования.
 
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