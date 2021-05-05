Зайцев: государство отмежевалось от писателей, сказало – барахтайтесь сами

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мая – Sputnik. Авторитетный форум не стали отменять из-за пандемии, сообщил Sputnik организатор Международного литературного фестиваля "Славянская лира-2021", председатель Белорусского литературного союза "Полоцкая ветвь" Олег Зайцев.

Соорганизатором фестиваля в этом году выступает Представительство Государственного унитарного предприятия "Московский центр международного сотрудничества" в Республике Беларусь (Дом Москвы в Минске).

"Цель фестиваля – это укрепление контактов между литературными сообществами стран-сооснователей фестиваля – это Беларусь, Россия, Украина, поддержка русского литературного языка и популяризация художественного творчества участников фестиваля", – отметил Зайцев.

Как пройдет конкурс

Традиционно в рамках авторитетного форума состоится литературный конкурс. Заявку на участие подали 250 авторов из 12 стран – Беларуси, Германии, Израиля, Казахстана, Канады, Латвии, Молдовы, России, США, Узбекистана, Украины (в т.ч. Донецкой Народной Республики – Sputnik), Чехии. Возраст конкурсантов – от 17 до 81 года.

"Состав жюри в этом году меньше – это 15 человек из трех стран Беларусь, Россия, Украина. В прошлые годы состав жюри включал представителей 8 стран. Это напрямую связано с пандемией. Мы хотим, чтобы они могли действительно прибыть на фестиваль. Вживую контактировать с участниками", – рассказал Зайцев.

Творчество и коммерция

Как отметил организатор фестиваля, интерес молодых писателей к конкурсу в этом году заметно вырос. Но говорить о том, что формируется новое поколение литераторов, пока преждевременно.

"Отмечается отток молодежи и даже среднего поколения из литературы, потому что никому не охота писать в стол", – отметил Зайцев.

По его словам, наблюдается переход авторов в так называемую коммерческую литературу, которую легче продать – фэнтези, детектив… Такие произведения особенно востребована в России. В отличие от Беларуси, книги там выходят большими тиражами, и авторские гонорары выше.

"В основном наши так называемые коммерческие авторы, которых здесь почти не знают, они действительно издаются за рубежом, и мы узнаем через третьи каналы, через выставки, что этот успешный автор, оказывается, проживает у нас здесь", – рассказал спикер.

Нужна поддержка

Так называемая коммерциализация творческого процесса, по мнению собеседника, связана с тем, что понятие профессии "писатель" в современном мире нивелировалось.

"Почти никто так не живет сейчас. Считаные единицы в литературном сообществе живут за счет литературы. В основном все, как правило, другой профессией кормятся. А это происходит практически на уровне хобби", – заявил Зайцев.

Председатель Белорусского литературного союза "Полоцкая ветвь" выразил мнение, что для продвижения, популяризации авторов должна быть выстроена система на государственном уровне.

"В советское время власть поддерживала писателей. Были разнарядки – не разнарядки, но если книга издавалась, она выходила тысячными тиражами, выплачивались гонорары. Были и другие преференции в виде путевок и прочее. Сейчас этого нет, государство как бы отмежевалось от процесса, сказало: ребята, барахтайтесь сами", – резюмировал Зайцев.

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