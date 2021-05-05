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"Фронтовые открытки": Sputnik Беларусь запускает праздничный проект к 9 Мая

05.05.2021 19:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мая – Sputnik. Отправить треугольную "фронтовую" открытку можно в любую точку мира.

Специальный стенд Sputnik Беларусь будет работать в Музее истории Великой Отечественной войны с 6 по 9 мая. Каждый посетитель сможет прямо на месте подписать треугольную открытку, стилизованную под один из символов войны — письма полевой почты.

Также отправить треугольную карточку можно будет 8 и 9 мая и в "Брестской крепости-герое".

Доставку "фронтовых" открыток в любую точку мира Sputnik Беларусь берет на себя: вам остается лишь написать адрес и праздничные пожелания близким или друзьям.

Проекту "Военно-полевая почта Sputnik" уже четыре года. За это время мы отправили несколько тысяч "фронтовых" открыток более чем в 40 стран мира - от стран СНГ и Евросоюза до Японии и Боливии.

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Теги: Минск
 
 
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Поучаствовать в акции может любой желающий: достаточно лишь написать адрес и несколько теплых слов своим друзьям или родным.
 
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