Скардино рассказала, как живет в Швейцарии и планирует ли возвращаться в Беларусь

Источник материала: Tut.by

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино в 2019 году вышла замуж за швейцарского биатлониста Мартина Ягера и родила в Минске сына Даниила. После рождения ребенка семья переехала на родину мужа в Швейцарию. Надежда с семьей поселилась в родной деревушке Ягера с населением около 500 человек. Как выглядит неспешная жизнь белорусской биатлонистки в Альпах, чем она планирует заниматься после декретного отпуска и собирается ли возвращаться в Беларусь, Скардино рассказала в интервью журналисту SPORT.TUT.BY Виктории Ковальчук.



Фото из инстаграма Надежды Скардино

«Живем в деревне на 500 человек. До ближайшего города — 20 минут на машине»

Надежда Скардино отмечает, что адаптация в Швейцарии прошла у нее легко и незаметно.

— Я живу здесь на постоянной основе полтора года, хотя и до рождения Даника на протяжении двух лет гостила у Мартина довольно часто. И не сказала бы, что какие-то местные правила абсолютно противоречат нашим. Разве что долго привыкала к тому, что в Швейцарии надо со всеми здороваться, — смеется биатлонистка.

— Мы живем в маленькой деревне, где все друг друга знают и не упускают возможности поболтать. Причем здороваются с прохожими здесь буквально все — даже заезжие туристы.

Семья обосновалась в маленьком населенном пункте Феттис, который насчитывает 400−500 жителей и находится у границы с Австрией.



Фото из инстаграма Надежды Скардино

— Наша деревушка располагается между двух гор: расстояние от одной до второй — километр. Так что, можно сказать, живем в ущелье (улыбается). Погода здесь очень переменчивая: утром может быть плюс +3 °C, а через пару часов — +23 °C благодаря выглянувшему солнцу. Кстати, солнечных дней тут гораздо больше, чем в Минске, — подчеркивает Надежда.

— Феттис находится на окраине череды населенных пунктов, а за нами уже — только горы. Но инфраструктура здесь отлично развита: есть два магазина, церковь, как и во всех альпийских деревнях, сад, школа до третьего класса, два ресторана и даже отель. До пандемии сюда приезжало много туристов, потому что рядом с нами располагается тектоническая область Сардона, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

До ближайших городов можно быстро добраться на машине, отмечает спортсменка.

— Если нужен какой-то шопинг, еду в соседние города. До первого городка — 20 минут на машине, до следующего, уже довольно крупного, — 40 минут езды. Я спокойно вожу машину по серпантинам. И отмечу, что все водители в Швейцарии очень терпеливые и приветливые.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как-то мне звонит мама из Санкт-Петербурга и рассказывает, что смотрела программу, в которой швейцарцев назвали нацией, наиболее неустойчивой к стрессам. Связано это с тем, что в стране все сделано для комфортного проживания и люди просто отвыкли от стрессов. Это я подтверждаю. После Швейцарии ездить по дорогам Питера или Минска как-то непривычно (смеется).

«Мне, как молодой маме, много не нужно. Скоро буду высаживать огород: тыкву, редис, помидоры…»

Олимпийская чемпионка говорит, что ее сегодняшний распорядок дня вряд ли чем-то отличается от стандартного уклада других мам с маленькими детьми.

— Режим дня у нас такой: просыпаемся, кушаем, гуляем, спим, кушаем. Хотя, конечно, стараюсь находить время и для себя, что очень важно для каждой молодой мамы. Например, тренируюсь, когда муж или его родители забирают Даниила на прогулку. К счастью, они это делают с удовольствием и пониманием.



Фото из инстаграма Надежды Скардино

В плане тренировок у меня разнообразие. Зимой часто катаюсь на лыжах. А еще здесь очень популярны cкитуры — прохождение маршрутов по пересеченной местности на специальных лыжах. С одной стороны, они позволяют взобраться в гору, а потом легко трансформируются в обычные горные, на которых можно и съезжать.

Летом катаюсь на велосипеде, роллерах и, конечно, хожу с семьей в горные походы — в Швейцарии это самый распространенный вид досуга.

Соседи Скардино и Ягера — в основном пенсионеры.

— Молодых семей здесь восемь-десять, остальные — люди старшего возраста. Те, кто помоложе, обычно перебираются в города, где проще найти работу. Например, из друзей Мартина в деревне остался жить всего один.

Но общение с молодыми мамами у меня все же есть. Раз в неделю мы встречаемся крабл-группой, или, иначе говоря, группой ползунов (смеется). Устраиваем такие встречи, чтобы детки могли общаться еще до того, как пойдут в сад.



Фото из инстаграма Надежды Скардино

Биатлонистка говорит, что самый распространенный вопрос, который ей адресуют местные жители: каково ей в такой маленькой деревушке после Минска и Санкт-Петербурга?

— Я отвечаю, что мне, как молодой маме, много не нужно. Скоро вот буду высаживать огород: помидоры, редиску, тыкву, укроп с петрушкой (улыбается). Скучаю разве что по родным и друзьям — за этим часто хочется сорваться в Санкт-Петербург или Минск. А так — было бы место для прогулок да поменьше машин.

Времени на шопинг, парикмахерские и маникюрные салоны тоже почти не остается. Хотя иногда по этим простым девчачьим радостям немного тоскую, ну и по платьям тоже (улыбается). В деревне мой повседневный гардероб — это спортивный костюм или джинсы.

«Капуста, картошка и лук стоят в Швейцарии в пять-шесть раз дороже, чем в Беларуси»



Фото: Reuters

— Что вас поразило в укладе жизни швейцарцев?

— То, что они очень доверяют почтовой службе (улыбается). Поначалу мне было непривычно, что паспорт, водительское удостоверение и любой другой важный документ можно отправить по почте и быть спокойным за то, что он нигде не затеряется. В этом плане швейцарцы консерваторы, а почта — это надежность.

А еще здесь все граждане голосуют по почте за нововведения в законодательстве. Например, если правительство хочет внести новый законопроект, то каждому гражданину присылают письмо, в котором он должен проголосовать и отправить обратно. И так за любое нововведение голосуют все граждане страны.

— А что насчет цен? Большой стресс после минских магазинов?

— (Смеется.) Конечно, цены здесь на порядок выше. Например, хлеб, капуста, картошка или лук стоят в Швейцарии в пять-шесть раз дороже, чем в Беларуси. Хотя на некоторые продукты или одежду европейских брендов цены примерно такие же.

Наверное, белорусский турист не обрадовался бы швейцарским ценам, но стоит понимать, что и зарплаты здесь в несколько раз выше. Поэтому с учетом местных зарплат уровень цен в Швейцарии невысок.

Мне сложно сказать, во сколько обходится один поход в магазин, потому что этим у нас обычно занимается Мартин. Но я как-то спросила у него, какая здесь минимальная зарплата. Муж ответил, что в районе 3500 тысяч франков (примерно 3800 долларов. — Прим. TUT.BY).



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Но для Швейцарии это не такие большие деньги. Тут высокие налоги (в Швейцарии действует прогрессивная шкала налогообложения: чем выше доход — тем выше налог. — Прим. TUT.BY), а съемное жилье стоит где-то от тысячи евро.

— Это самая дорогая страна, в которой вы бывали?

— Мне кажется, Норвегия примерно на том же уровне, если не дороже. А вот в соседних странах — Австрии, Германии, Италии — цены немного ниже.

«С мужем общаюсь на английском, с его родителями — на немецком, а с сыном — по-русски»

На данный момент 36-летняя Скардино еще мама в декрете. На вопрос, чем Надежда планирует заниматься дальше, она отвечает:

— Думаю, это будет тренерство. Прошлой осенью и зимой у меня уже была тренерская практика в местном лыжном клубе. Работала с детьми несколько раз в неделю — по средам и выходным. Даже за короткий период времени увидела разницу в спортивном воспитании в Швейцарии и постсоветских странах, — отмечает белоруска.



Фото из инстаграма Надежды Скардино

— Например, в швейцарских школах один день в неделю называется спортивным: дети учатся только полдня, а после обеда идут на спортивную секцию. Зимой школьники выбирают между лыжными гонками, сноубордом, горными лыжами и хоккеем. А те, кто хочет заниматься чуть более углубленно, ходят на тренировки еще и по выходным.

Но по сравнению с Россией и Беларусью в Швейцарии дети приходят в профессиональный спорт гораздо позже. Можно сказать, до 16 лет они все еще любители.

А в Беларуси подростки поступают в училище олимпийского резерва уже лет в 14, а некоторые маленькие гимнастки или хоккеисты — 7−8-лет — ходят на две (!) тренировки в день. В Швейцарии я о таком не слышала.

Преподавала Скардино в лыжном клубе на немецком языке. Хотя отмечает, что пока овладела только его основами.

— Английский у меня по-прежнему на более высоком уровне, — улыбается Надежда. — Но немецкий в процессе освоения. Например, с Мартином я общаюсь на английском, а уже с его родителями — на немецком. Нюанс в том, что швейцарцы разговаривают не на высоком литературном немецком — hochdeutsch, который я учу, а на своем диалекте.

Он очень отличается от стандартного немецкого. По моим ощущениям, процентов 50 слов тут звучат по-другому. Моего словарного запаса хватает, чтобы изъясниться в магазине и поболтать с соседом. Думаю, сейчас мой немецкий где-то на границе уровней A1 — A2.



Дарья Домрачева, Анастасия Кинунен и Надежда Скардино. Фото из инстаграма Надежды Скардино

С маленьким Даниилом Надежда разговаривает на русском, Мартин — на немецком.

— Я не консультировалась со специалистами, какой подход тут правильный. Но советовалась с мамами, чьи дети двуязычные, и все говорят, что с ребенком обязательно нужно разговаривать и на своем языке, чтобы он его воспринимал и повторял.

«Наш дом теперь в Швейцарии. А в Беларусь и Россию будем ездить в гости»

— На каком языке было первое слово Даниила?

— Кажется, это было слово «мама». Оно интернациональное. Сейчас Даник только начинает говорить. Но замечаю, что больше слов повторяет все-таки на немецком языке — среда влияет.

— А блюда какой кухни доминируют в меню?

— Блюда у нас на самом деле очень простые. На деликатесы не хватает времени. Мартин очень любит гречку, макароны и борщ. К счастью, он неприхотлив в еде. А если хотим поесть чего-то необычного, идем в гости к его родителям (смеется). Хотя я тоже стараюсь иногда что-то вкусное испечь. Например, пеку здесь домашний хлеб. Такой вот новый навык (улыбается).



Фото из инстаграма Надежды Скардино

— В будущем где планируете жить — в Швейцарии или вернетесь в Беларусь?

— Наш дом теперь в Швейцарии. Мартин работает здесь на таможне, даже сейчас, во время спортивной карьеры, минимум месяц в году проводит на посту.

В Швейцарии есть все условия, чтобы жить хорошо, я тут адаптировалась, да и ребенок, когда гостил в Санкт-Петербурге, все время спрашивал, когда уже поедем назад к бабушке, дедушке и папе (улыбается). Так что в Беларусь и Россию теперь будем ездить в гости.