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Лукашенко показал свой «любимый дворец». Рассказываем, где он находится

05.05.2021 19:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко сегодня показал бывшему президенту Молдовы Игорю Додону свой «любимый дворец», сообщает «Пул Первого». Рассказываем, что это за дом и где он находится.


Скриншот из видео «Пула Первого»

Сегодня к Александру Лукашенко за город приехал Игорь Додон. Во время встречи Лукашенко показал гостю вот такой домик:


Скриншот из видео «Пула Первого»

— Мы с Колей жили вот в этом домике, когда ремонтировали вот [тот, который] военные оставили, — рассказал Лукашенко.


Скриншот из видео «Пула Первого»

Этот домик находится в резиденции «Озерный» в Острошицком Городке и расположен недалеко от основного дома. Вот он на карте:

— Это мой любимый дворец, — сказал Лукашенко.


Скриншот из видео «Пула Первого»

Большой дом, который ремонтировался, действительно имел отношение к военным. Одно время он был дачей командующего Белорусским военным округом Семена Тимошенко. А еще раньше здесь была дворцово-парковая резиденция графов Тышкевичей.


Скриншот из видео «Пула Первого»

Александр Лукашенко также рассказал Игорю Додону, что в «Озерном» у него есть целая ферма с лошадьми, кроликами и страусами. Имеется также сельхозтехника.

Резиденция «Озерный»

Резиденция «Озерный» занимает площадь в 88 гектаров. Тут расположены здания, спортивные площадки, парк, а также огород. Земельный участок на праве постоянного пользования принадлежит «Дипсервису», который и занимается обслуживанием объекта.

В этой резиденции Александр Лукашенко живет постоянно. Как минимум он принимал тут Владимира Путина, Жерара Депардье, Стивена Сигала и премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа.

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