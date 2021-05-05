МВД: за августовские протесты в Мозыре задержаны еще 11 человек. Большинство — футбольные фанаты

Источник материала: Onliner

Еще 11 человек задержаны при силовой поддержке ОМОНа и СОБРа за участие в поствыборных событиях прошлого года, сообщает МВД. По информации ведомства, вечером 11 августа на бульваре Юности в Мозыре «агрессивно настроенные лица распыляли в правоохранителей газовые баллончики, бросали в них камни». Сообщается, что один сотрудник пострадал, были повреждены служебные машины, а останавливать нарушителей пришлось выстрелами в воздух.

МВД сообщает, что десять фигурантов (от 18 до 27 лет) входят или входили в местную околофутбольную праворадикальную группировку; шестеро безработные, еще четверо судимы за кражи, грабежи, хулиганства и уклонение от призыва. Одному из подозреваемых 54 года, он не входит в группировку.

Эти люди сейчас имеют статус подозреваемых в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти.