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МВД: за августовские протесты в Мозыре задержаны еще 11 человек. Большинство — футбольные фанаты
Источник материала: Onliner
Еще 11 человек задержаны при силовой поддержке ОМОНа и СОБРа за участие в поствыборных событиях прошлого года,
МВД сообщает, что десять фигурантов (от 18 до 27 лет) входят или входили в местную околофутбольную праворадикальную группировку; шестеро безработные, еще четверо судимы за кражи, грабежи, хулиганства и уклонение от призыва. Одному из подозреваемых 54 года, он не входит в группировку.
Эти люди сейчас имеют статус подозреваемых в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти.
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Еще 11 человек задержаны при силовой поддержке ОМОНа и СОБРа за участие в поствыборных событиях прошлого года, сообщает МВД. По информации ведомства, вечером 11...
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