|
«Опель» и «Киа» сбили двух детей в Витебской области
Источник материала: Навiны
В Витебской области 5 мая иномарки сбили двух детей, сообщает ГАИ региона.
Вторая авария случилась около 11 часов дня в Витебске — на перекрестке улиц Терешковой и Софьи Панковой. 55-летний водитель Kia Sorento сбил 12-летнюю девочку. Она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Обоих детей госпитализировали.
Использованы стоковые изображения от Depositphotos
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебской области 5 мая иномарки сбили двух детей, сообщает ГАИ региона.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)