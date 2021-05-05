ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Опель» и «Киа» сбили двух детей в Витебской области

05.05.2021 19:13 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Витебской области 5 мая иномарки сбили двух детей, сообщает ГАИ региона.

«Опель» и «Киа» сбили двух детей в Витебской области
Первое ДТП произошло утром в деревне Большой Полсвиж Лепельского района. 21-летняя местная жительница на Opel Vectra сбила 13-летнего мальчика. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе.

Вторая авария случилась около 11 часов дня в Витебске — на перекрестке улиц Терешковой и Софьи Панковой. 55-летний водитель Kia Sorento сбил 12-летнюю девочку. Она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Обоих детей госпитализировали.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебской области 5 мая иномарки сбили двух детей, сообщает ГАИ региона.
 
Новости дня
Новости разные
 
Потребление розового вина набирает обороты. Производство увеличилось на 31%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by