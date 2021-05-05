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Лукашенко показал свой «любимый дворец» – но, конечно, не тот, в котором он живет
05.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правитель Беларуси привел бывшего президента Молдовы Игоря Додона в маленький домик на территории резиденции «Озерный» в Острошицком городке.
— Это мой любимый дворец, — сказал Александр Лукашенко.
Видео момента опубликовал
Настоящий дворец, в котором он проживает, правитель публично не показывает. Но как можно догадаться из карт и фотографий, здание весьма внушительных размеров.
В начале марта, накануне выхода фильма «Золотое дно» на YouTube Лукашенко говорил приближенным журналистам:
– Дошли до того, что где-то частные дома у людей, где там побольше дом, они пытаются его сфотографировать и картинку вывесить… Все, что они покажут, какой бы ни был фильм, я тебе обещаю: я тебя приглашу и лично покажу.
Однако этого так и не произошло.
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Правитель Беларуси привел бывшего президента Молдовы Игоря Додона в маленький домик.
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