Лукашенко показал свой «любимый дворец» – но, конечно, не тот, в котором он живет

Источник материала: Салiдарнасць

Правитель Беларуси привел бывшего президента Молдовы Игоря Додона в маленький домик на территории резиденции «Озерный» в Острошицком городке.

— Это мой любимый дворец, — сказал Александр Лукашенко.

Видео момента опубликовал Пул первого .









Настоящий дворец, в котором он проживает, правитель публично не показывает. Но как можно догадаться из карт и фотографий, здание весьма внушительных размеров.









В начале марта, накануне выхода фильма «Золотое дно» на YouTube Лукашенко говорил приближенным журналистам:

– Дошли до того, что где-то частные дома у людей, где там побольше дом, они пытаются его сфотографировать и картинку вывесить… Все, что они покажут, какой бы ни был фильм, я тебе обещаю: я тебя приглашу и лично покажу.

Однако этого так и не произошло.

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