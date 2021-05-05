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Парламент Франции одобрил пакет законов, направленных на защиту климата

05.05.2021 19:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Национальное собрание Франции одобрило пакет законов, направленных на защиту климата, в том числе предусматриваются штрафы и тюремные сроки за нанесение вреда экологии и вводится запрет на авиарейсы на короткие расстояния.

Законопроект предполагает введение в Уголовный кодекс Франции нового вида преступления - экоцида. Под этим подразумевается осознанное нанесение вреда здоровью, флоре или фауне, а также загрязнение воздуха, воды или почвы в национальных масштабах. За такие действия предусмотрен штраф вплоть до 4,5 млн евро и до 10 лет тюрьмы.

Кроме того, закон запрещает авиарейсы внутри страны, для которых есть альтернативные железнодорожные маршруты продолжительностью менее 2,5 часа. Это правило не будет распространяться на стыковочные рейсы.

Еще одна инициатива в рамках этого пакета предусматриваем денежные субсидии при покупке электровелосипедов.

Законопроект должен быть одобрен Сенатом Франции. Ожидается, что голосование пройдет в июне.

Эти законодательные инициативы были разработаны в результате деятельности Гражданского конвента по климату. Он был сформирован в октябре 2019 года из обычных граждан по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона в ответ на протесты "желтых жилетов". В июне 2020 года конвент представил правительству 150 предложений, направленных на улучшение экологического состояния страны.

 
 
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Национальное собрание Франции одобрило пакет законов, направленных на защиту климата, в том числе предусматриваются штрафы и тюремные сроки за нанесение вреда...
 
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