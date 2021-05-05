ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси признаны политзаключенными еще шесть человек

05.05.2021 19:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Еще шесть человек признаны политзаключенными в Беларуси. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».




Политзаключенными признаны Михаил Фираго, Вячеслав Попов, Виталий Шитиков, Валентин Колба, Вадим Чепелевич, Игорь Горченюк. Они были осуждены к лишению свободы по статьям 293 (Массовые беспорядки) и 342 (Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) Уголовного кодекса.

Михаил Фираго был осужден на три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Его обвиняют в блокировании транспорта в Минске 10 августа. Мужчине вынесли приговор 24 декабря.

Виталия Шитикова осудили на два года «химии» в Новополоцке 21 января. Обвинение утверждает, что 10 августа в Новополоцке он шел впереди группы граждан, на запрещающий сигнал светофора, перекрывал движение транспорта, громко кричал: «Жыве Беларусь!», «Позор», «Уходи!», аплодировал, нецензурно выражался в сторону представителей правоохранительных органов.

Тренера футбольной школы «Динамо-Брест» Вадима Чепелевича задержали в середине марта за августовские протесты в Бресте.

Правозащитники расценивают приговоры этим людям как «политическое преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Республики Беларусь».

По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», политзаключенными в Беларуси признаны 369 человек.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще шесть человек признаны политзаключенными в Беларуси. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».
 
Новости дня
Новости разные
 
"Фронтовые открытки": Sputnik Беларусь запускает праздничный проект к 9 Мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by