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Футбольный клуб "Актобе" и белорусский тренер Алексей Бага решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию
Источник материала: Партизан
Казахстанский «Актобе» объявил о расставании с белорусским тренером Алексеем Багой. Соглашение расторгнуто по соглашению сторон.
Алексей Бага возглавил казахстанский клуб в конце прошлого года и в январе приступил к работе с командой.
Сейчас казахстанский клуб с 9 очками занимает 10-е место в чемпионате. Команда Баги проиграла 4 игры подряд.
Ранее Бага тренировал БАТЭ и «Жальгирис». C борисовчанами Бага становился чемпионом Беларуси, с командой из Вильнюса — чемпионат Литвы,
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Футбольный клуб "Актобе" и белорусский тренер Алексей Бага решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию
Казахстанский «Актобе» объявил о расставании с белорусским тренером Алексеем Багой. Соглашение расторгнуто по соглашению сторон.
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