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Футбольный клуб "Актобе" и белорусский тренер Алексей Бага решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию

05.05.2021 19:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Казахстанский «Актобе» объявил о расставании с белорусским тренером Алексеем Багой. Соглашение расторгнуто по соглашению сторон.


Алексей Бага возглавил казахстанский клуб в конце прошлого года и в январе приступил к работе с командой.

Сейчас казахстанский клуб с 9 очками занимает 10-е место в чемпионате. Команда Баги проиграла 4 игры подряд.

Ранее Бага тренировал БАТЭ и «Жальгирис». C борисовчанами Бага становился чемпионом Беларуси, с командой из Вильнюса — чемпионат Литвы, пишет charter97.org
 
 
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Казахстанский «Актобе» объявил о расставании с белорусским тренером Алексеем Багой. Соглашение расторгнуто по соглашению сторон.
 
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