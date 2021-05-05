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Что обсуждают на заседаниях Конституционной комиссии, рассказали участники
Источник материала: ОНТ
В Беларуси продолжает работу Конституционная комиссия. В её составе 36 человек – политики, общественные деятели, юристы, экономисты, работники культуры, люди, к чьему голосу в стране прислушиваются.
Гости программы «ОбъективНо» на ОНТ поговорили о том, что решают на заседаниях, вокруг чего идут наибольшие споры и как учитываются ожидания народа от новой конституции. В студии – участники комиссии: директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский и аналитик Белорусского института стратегических исследований Екатерина Речиц.
Подробнее – в видеоинформации.
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В Беларуси продолжает работу Конституционная комиссия. В её составе 36 человек – политики, общественные деятели, юристы, экономисты, работники культуры, люди, к...
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