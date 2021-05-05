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Белорус Андрей Стась покидает омский «Авангард» и переходит в челябинский «Трактор»
Источник материала: ОНТ
Белорусский нападающий Андрей Стась покидает омский «Авангард» и переходит в новый клуб. В следующем сезоне 32-х летний форвард будет защищать цвета челябинского «Трактора».
Соглашение рассчитано на три года по системе 2+1. В минувшем сезоне Андрей Стась стал обладателем Кубка Гагарина. В 61-м матче (включая поединки в плей-офф) он забросил одну шайбу и отдал десять голевых передач.
Напомним, в челябинском «Тракторе» также выступает защитник сборной Беларуси Ник Бэйлен, а недавно команду покинул ещё один игрок обороны нашей национальной команды Олег Евенко.
Фото: ХК «Динамо-Минск»
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Белорусский нападающий Андрей Стась покидает омский «Авангард» и переходит в новый клуб. В следующем сезоне 32-х летний форвард будет защищать цвета челябинского...
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