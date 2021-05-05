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Провал операции «Тишина»: почему оппозиция все отрицает и как понимать слова Федуты «попал в ловушку спецслужб»?
Источник материала: ОНТ
В Беларуси и за пределами нашей страны продолжают обсуждать провал операции «Тишина» и сам факт подготовки к госперевороту и захвату власти силовым путём.
Физическое устранение руководства страны и жёсткая люстрация инакомыслящих. Демократию заговорщики видели в красках, больше подходящих для военной диктатуры. Впрочем, замыслу не суждено было сбыться благодаря чёткой и слаженной работе белорусских спецслужб. В информационное поле попадают кадры задержаний, видео переговоров в Zoom и та самая встреча в ресторане украинской кухни «Тарас Бульба». А дальше задержанные дают признательные показания.
Гость программы «ОбъективНо» на ОНТ обсудил последствия неудавшейся «Тишины», а также трагедию в Одессе 2014 года. В студии – депутат Палаты Представителей Андрей Клишевич и политолог Андрей Сыч.
Подробности смотрите в видеоинформации.
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Провал операции «Тишина»: почему оппозиция все отрицает и как понимать слова Федуты «попал в ловушку спецслужб»?
В Беларуси и за пределами нашей страны продолжают обсуждать провал операции «Тишина» и сам факт подготовки к госперевороту и захвату власти силовым путём. ...
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