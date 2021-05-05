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Провал операции «Тишина»: почему оппозиция все отрицает и как понимать слова Федуты «попал в ловушку спецслужб»?

05.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Провал операции «Тишина»: почему оппозиция все отрицает и как понимать слова Федуты «попал в ловушку спецслужб»?

В Беларуси и за пределами нашей страны продолжают обсуждать провал операции «Тишина» и сам факт подготовки к госперевороту и захвату власти силовым путём. 

Физическое устранение руководства страны и жёсткая люстрация инакомыслящих. Демократию заговорщики видели в красках, больше подходящих для военной диктатуры. Впрочем, замыслу не суждено было сбыться благодаря чёткой и слаженной работе белорусских спецслужб. В информационное поле попадают кадры задержаний, видео переговоров в Zoom и та самая встреча в ресторане украинской кухни «Тарас Бульба». А дальше задержанные дают признательные показания. 

Гость программы «ОбъективНо» на ОНТ обсудил последствия неудавшейся «Тишины», а также трагедию в Одессе 2014 года. В студии – депутат Палаты Представителей Андрей Клишевич и политолог Андрей Сыч.

Подробности смотрите в видеоинформации.


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В Беларуси и за пределами нашей страны продолжают обсуждать провал операции «Тишина» и сам факт подготовки к госперевороту и захвату власти силовым путём. ...
 
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