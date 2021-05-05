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Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси
Источник материала: ОНТ
Сегодня Украина возобновила импорт электроэнергии из нашей страны. Это произошло, несмотря на решение Верховной рады запретить поставки до конца года.
Судя по всему, ситуация в соседней стране непростая. Энергетика - в кризисе. Нехватка угля, устаревшее оборудование, внеплановые аварийные ремонты энергоблоков – всё это приводит к тому, что с мая примерно треть оптового рынка Украины может прийтись на импорт электроэнергии из Беларуси и России. И это на фоне постоянного роста цен на энергоносители для населения.
Фото: БЕЛТА
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Сегодня Украина возобновила импорт электроэнергии из нашей страны. Это произошло, несмотря на решение Верховной рады запретить поставки до конца года. Судя по...
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