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Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси

05.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси

Сегодня Украина возобновила импорт электроэнергии из нашей страны. Это произошло, несмотря на решение Верховной рады запретить поставки до конца года.

Судя по всему, ситуация в соседней стране непростая. Энергетика - в кризисе. Нехватка угля, устаревшее оборудование, внеплановые аварийные ремонты энергоблоков – всё это приводит к тому, что с мая примерно треть оптового рынка Украины может прийтись на импорт электроэнергии из Беларуси и России. И это на фоне постоянного роста цен на энергоносители для населения.

Фото: БЕЛТА

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Сегодня Украина возобновила импорт электроэнергии из нашей страны. Это произошло, несмотря на решение Верховной рады запретить поставки до конца года. Судя по...
 
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