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Заявление о сотрудничестве подписано в Минске между Национальным собранием Беларуси и парламентом Молдовы

05.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Заявление о сотрудничестве подписано в Минске между Национальным собранием Беларуси и парламентом Молдовы

В эти дни в Минске – Игорь Додон и целая парламентская делегация из Кишинёва. Первые встречи прошли сегодня. Как результат - подписано совместное заявление о сотрудничестве между Национальным собранием Беларуси и парламентом Молдовы.

У отношений наших стран - давняя история. В Беларуси действуют 23 предприятия с молдавским капиталом, в том числе 7 совместных и 16 иностранных организаций. В Молдове работают более 60 представительств белорусских предприятий, есть три сборочных производства. Несмотря на сложное время пандемии, в прошлом году товарооборот Минска и Кишинёва превысил 200 млн долларов. От нынешнего визита стороны ждут нового импульса в развитии не только межпарламентских связей, но и предложений о сотрудничестве по всем направлениям. Отдельное внимание -   взаимодействию в международных парламентских организациях с целью укрепления мира и доверия. Символично, что визит проходит в преддверии Дня Победы. Обе страны хорошо знают цену миру. В ближайшие дни гости посетят мемориальный комплекс «Хатынь» и примут участие в закладке капсулы с землей с мест захоронения молдавских воинов, погибших при освобождении Беларуси, в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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В эти дни в Минске – Игорь Додон и целая парламентская делегация из Кишинёва. Первые встречи прошли сегодня. Как результат - подписано совместное заявление о...
 
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