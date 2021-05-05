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Лукашенко о санкциях Европы: Мы не хотим никакой экономической войны, но вынуждены будем отвечать
Источник материала: ОНТ
В неформальной обстановке о важном. Александр Лукашенко сегодня встретился с экс-главой Молдовы Игорем Додоном. В его бытность президентом политики виделись довольно часто. Общение не прервалось и в новом статусе.
Сейчас Додон возглавляет партию социалистов. В молдавском парламенте у неё самое многочисленное представительство. В период президентства Игоря Додона Минск и Кишинёв открыто поддерживали друг друга на международной арене. С политикой Александра Лукашенко бывший глава Молдовы солидарен и сейчас.
Александр Лукашенко поделился и опытом работы экономики в период пандемии. Президент уверен: то, что в Беларуси не вводили жёстких карантинных мер, позволяет промышленности оставаться экономическим драйвером.
Фото: БЕЛТА
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В неформальной обстановке о важном. Александр Лукашенко сегодня встретился с экс-главой Молдовы Игорем Додоном. В его бытность президентом политики виделись...
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