Лукашенко о санкциях Европы: Мы не хотим никакой экономической войны, но вынуждены будем отвечать

Источник материала: ОНТ

В неформальной обстановке о важном. Александр Лукашенко сегодня встретился с экс-главой Молдовы Игорем Додоном. В его бытность президентом политики виделись довольно часто. Общение не прервалось и в новом статусе.

Сейчас Додон возглавляет партию социалистов. В молдавском парламенте у неё самое многочисленное представительство. В период президентства Игоря Додона Минск и Кишинёв открыто поддерживали друг друга на международной арене. С политикой Александра Лукашенко бывший глава Молдовы солидарен и сейчас.

Игорь Додон, председатель партии социалистов Молдовы: «Вы молодцы, показали пример всем».

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Опыт пригодится Молдове. У нас народ, который должен уважать себя. Я вчера сказал – надо им отвечать, мы не хотим никакой войны экономической. Европейцы – мы введем санкции. Мы ответим. Сколько можно, склонив голову, ходить. Хотят через Средиземное море возить товары – пусть. Американцы умели играть и наживаться за счёт войн. А европейцам чего неймётся. Не хотим «войнухи» с ними. Но если нас на ровном месте начинают наклонять? Какие претензии ко мне? Я Президент. Конституция у нас, как у многих. Я защищаю свою страну за свою зарплату. Должен людей защитить. Сегодня министру иностранных дел и спецслужбам поручил – доведите до них реальные факты и перспективы. Если возьмётесь за оружие санкций, европейцы, мы вынуждены будем просто отвечать, чтобы народу не было стыдно».

Александр Лукашенко поделился и опытом работы экономики в период пандемии. Президент уверен: то, что в Беларуси не вводили жёстких карантинных мер, позволяет промышленности оставаться экономическим драйвером.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram