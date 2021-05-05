Директор Территориального центра социального обслуживания Снежана Мороз. Проект «Белорусская SUPER-женщина»

Источник материала: ОНТ

Продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом, идеалами и принципами делают мир лучше.

Сильные, при этом женственные, такие разные, но с общими взглядами на мир и стабильность. Те, кто своей красотой, умом и мудростью добиваются карьерных высот, успевают вырастить и воспитать достойное поколение и не забывают о процветании родной страны. Каждую неделю в совместном проекте трёх национальных телеканалов и Белорусского союза женщин – новая история и новая судьба. Сегодня вечером – когда помощь не просто профессия, а моральный долг, а люди, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, становятся родными. Снежана Мороз – руководитель территориального центра социального обслуживания. Ей есть что сказать. Смотрите сразу после вечернего выпуска новостей.

Снежана Мороз, директор Территориального центра социального обслуживания населения Барановичского района: «От полуночи ты работаешь с людьми, которые в тебе нуждаются. Когда ты пропускаешь через себя всю эту боль, остаться в этой профессии – ну, это большого стоит. Мы должны относиться к нашим людям, кто приходит к нам, так, как будто перед нами – наши родители».





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