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Директор Территориального центра социального обслуживания Снежана Мороз. Проект «Белорусская SUPER-женщина»
Источник материала: ОНТ
Продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом, идеалами и принципами делают мир лучше.
Сильные, при этом женственные, такие разные, но с общими взглядами на мир и стабильность. Те, кто своей красотой, умом и мудростью добиваются карьерных высот, успевают вырастить и воспитать достойное поколение и не забывают о процветании родной страны. Каждую неделю в совместном проекте трёх национальных телеканалов и Белорусского союза женщин – новая история и новая судьба. Сегодня вечером – когда помощь не просто профессия, а моральный долг, а люди, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, становятся родными. Снежана Мороз – руководитель территориального центра социального обслуживания. Ей есть что сказать. Смотрите сразу после вечернего выпуска новостей.
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Директор Территориального центра социального обслуживания Снежана Мороз. Проект «Белорусская SUPER-женщина»
Продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом, идеалами и принципами делают мир лучше. Сильные, при этом...
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