Одно из самых мрачных путешествий из Европы в США: вышел тизер сериала «1899» от создателей «Тьмы»

Источник материала: ОНТ

На YouTube-канале Netflix вышел тизер сериала «1899». Над историей трудись создатели знаменитой «Тьмы» Янтье Фризе и Баран бо Одар.





Мини-сериал «1899» будет состоять из восьми эпизодов. Действие развернется в самом конце XIX века и расскажет о группе эмигрантов, которые плывут из Европы в Нью-Йорк.

В сериале появятся такие актеры: Эмили Бичем, Анейрин Барнард, Андреас Пичман, Мигель Бернардо, Мацей Мусял, а также Лукас Тоннесен, Розали Крэйг, Мария Эрвольтер и Габби Вонг. Съемки проходят в Studio Babelsberg под Берлином.

Фото: Instagram @baranboodar

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