5 актеров, которые попали в кино случайно. Зато посмотрите, как им в итоге повезло!

Источник материала: ОНТ

Многие мечтают стать звездами и покорить Голливуд, однако удел большинства – это массовка. Люди тратят годы, чтобы постичь актерское мастерство. Они работают на нескольких подработках, чтобы оплачивать курсы, постоянно ходят на пробы в надежде получить заветную роль. Но есть и те, кто об актерской карьере никогда не помышлял и оказался в киноиндустрии по чистой случайности. Этим счастливчикам удалось обрести мировую славу и закрепить за собой статус кумира миллионов.

Джонни Депп



Фото: newsbeezer.com

Исполнитель роли чудаковатого капитана Джека Воробья в молодости грезил лишь одной музыкой, ради которой парень даже бросил школу в пятнадцатилетнем возрасте. Молодой Джонни успел связать себя узами брака и перебраться в Лос-Анджелес, чтобы построить успешную музыкальную карьеру. Там он благодаря своей первой супруге познакомился с известным актером Николасом Кейджем, который и настоял на том, чтобы Депп попробовал себя на актерском поприще. Джонни подумал, что это неплохой способ заработать деньги, которые впоследствии можно было бы вложить в запись альбома. Таким образом Джонни Депп оказался на прослушиваниях в проекте «Кошмар на улице Вязов». Он не только получил свою первую роль, но и навсегда связал себя с Голливудом.

Шарлиз Терон



Фото: kinoreporter.ru

Даже если кто-то не смотрел фильмов с участием Шарлиз Терон, то наверняка видел ее в легендарной рекламе духов J'adore. Задолго до всего этого юная красотка мечтала стать танцовщицей, и ей пророчили большое будущее. Однако травма колена перечеркнула все надежды Шерон на успешную карьеру, и ей пришлось искать себя в другой сфере. Благодаря грандиозному скандалу, который Шарлиз закатила в банке, когда там не хотели обналичивать ее чек, девушку заметил представитель агентства талантов. Именно так будущая обладательница «Оскара» и попала в мир шоу-бизнеса.

Дженнифер Лоуренс



Фото6 lifestyle.24tv.ua

Отважная Китнисс Эвердин из двенадцатого дистрикта полюбилась зрителям во всем мире. Не менее успешной оказалась роль мутанта по имени Мистик в серии фильмов «Люди Икс». Сегодня Дженнифер Лоуренс является одной из самых успешных и высокооплачиваемых актрис в Голливуде. Ей всего лишь 30, а дома на полке у нее уже пылится золотая статуэтка «Оскара». Самое забавное во всей этой ситуации то, что изначально Дженнифер и не предполагала, что когда-нибудь ее имя окажется на афишах кинотеатров. Все решила случайная поездка в Нью-Йорк, где 14-летнюю будущую актрису заметил скаут модельного агентства. Моделинг Дженнифер не понравился, однако она вдруг поняла, что хочет быть в шоу-бизнесе. Именно тогда юная провинциалка с нетипичной для Голливуда внешностью приняла решение стать актрисой.

Сара Мишель Геллар



Фото: ivona.bigmir.net

Когда будущей истребительнице вампиров было всего четыре года, ее заметили агенты. Так Сара, будучи еще малышкой, получила свою первую роль в телевизионном фильме, далее последовали съемки в различных рекламных роликах и, конечно, роль в сериале «Все мои дети». Сара Мишель Геллар даже не задавалась вопросом, кем же она хочет стать, у нее банально не было на это времени. Как показала практика, девушка была прирожденной актрисой, которая ни разу не усомнилась в правильности своего выбора.

По материалам сайта popcornnews.ru

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