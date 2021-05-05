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5 актеров, которые попали в кино случайно. Зато посмотрите, как им в итоге повезло!
Источник материала: ОНТ
Многие мечтают стать звездами и покорить Голливуд, однако удел большинства – это массовка. Люди тратят годы, чтобы постичь актерское мастерство. Они работают на нескольких подработках, чтобы оплачивать курсы, постоянно ходят на пробы в надежде получить заветную роль. Но есть и те, кто об актерской карьере никогда не помышлял и оказался в киноиндустрии по чистой случайности. Этим счастливчикам удалось обрести мировую славу и закрепить за собой статус кумира миллионов.
Джонни Депп
Исполнитель роли чудаковатого капитана Джека Воробья в молодости грезил лишь одной музыкой, ради которой парень даже бросил школу в пятнадцатилетнем возрасте. Молодой Джонни успел связать себя узами брака и перебраться в Лос-Анджелес, чтобы построить успешную музыкальную карьеру. Там он благодаря своей первой супруге познакомился с известным актером Николасом Кейджем, который и настоял на том, чтобы Депп попробовал себя на актерском поприще. Джонни подумал, что это неплохой способ заработать деньги, которые впоследствии можно было бы вложить в запись альбома. Таким образом Джонни Депп оказался на прослушиваниях в проекте «Кошмар на улице Вязов». Он не только получил свою первую роль, но и навсегда связал себя с Голливудом.
Шарлиз Терон
Даже если кто-то не смотрел фильмов с участием Шарлиз Терон, то наверняка видел ее в легендарной рекламе духов J'adore. Задолго до всего этого юная красотка мечтала стать танцовщицей, и ей пророчили большое будущее. Однако травма колена перечеркнула все надежды Шерон на успешную карьеру, и ей пришлось искать себя в другой сфере. Благодаря грандиозному скандалу, который Шарлиз закатила в банке, когда там не хотели обналичивать ее чек, девушку заметил представитель агентства талантов. Именно так будущая обладательница «Оскара» и попала в мир шоу-бизнеса.
Дженнифер Лоуренс
Отважная Китнисс Эвердин из двенадцатого дистрикта полюбилась зрителям во всем мире. Не менее успешной оказалась роль мутанта по имени Мистик в серии фильмов «Люди Икс». Сегодня Дженнифер Лоуренс является одной из самых успешных и высокооплачиваемых актрис в Голливуде. Ей всего лишь 30, а дома на полке у нее уже пылится золотая статуэтка «Оскара». Самое забавное во всей этой ситуации то, что изначально Дженнифер и не предполагала, что когда-нибудь ее имя окажется на афишах кинотеатров. Все решила случайная поездка в Нью-Йорк, где 14-летнюю будущую актрису заметил скаут модельного агентства. Моделинг Дженнифер не понравился, однако она вдруг поняла, что хочет быть в шоу-бизнесе. Именно тогда юная провинциалка с нетипичной для Голливуда внешностью приняла решение стать актрисой.
Сара Мишель Геллар
Когда будущей истребительнице вампиров было всего четыре года, ее заметили агенты. Так Сара, будучи еще малышкой, получила свою первую роль в телевизионном фильме, далее последовали съемки в различных рекламных роликах и, конечно, роль в сериале «Все мои дети». Сара Мишель Геллар даже не задавалась вопросом, кем же она хочет стать, у нее банально не было на это времени. Как показала практика, девушка была прирожденной актрисой, которая ни разу не усомнилась в правильности своего выбора.
По материалам сайта
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Многие мечтают стать звездами и покорить Голливуд, однако удел большинства – это массовка. Люди тратят годы, чтобы постичь актерское мастерство. Они работают на...
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