Поступок 12-летнего Ромы растрогал десантников – военные собрали для него подарки

Источник материала: ОНТ

«Рома, живи!» За самочувствием 12-летнего мальчика, обгоревшего на пожаре, спасая маленького брата, с волнением следят в разных уголках Беларуси. Слова поддержки для юного героя пришли из Витебска.





Поступок ребенка тронул десантников, людей, которые профессионально готовы рисковать своей жизнью. Все верят, что мальчик поправится. Собрали для него подарки – символы мужества, смелости и храбрости десантников – голубой берет, тельняшку и бригадную атрибутику. В воздушно-десантной бригаде №103 служат солдаты, которые призывались из Мядельского района, где и случился пожар.

Слова поддержки в адрес Ромы Когодовского звучат от учителей, журналистов, артистов, спасателей. 12-летний Рома вынес из горящего дома двухлетнего брата. И затем потерял сознание. Мальчик получил ожоги более 60% тела и дыхательных путей, порезы. Вертолетом МЧС его доставили в Республиканский ожоговый центр в Минск – где сейчас за жизнь подростка борются врачи. 5 мая прошёл расширенный консилиум: специалисты уточнили подходы к лечению. Рома остаётся в тяжелом состоянии. Он введён в медикаментозный сон. Состояние здоровья мальчика на контроле Главы государства.

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