ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Поступок 12-летнего Ромы растрогал десантников – военные собрали для него подарки

05.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Поступок 12-летнего Ромы растрогал десантников – военные собрали для него подарки

«Рома, живи!» За самочувствием 12-летнего мальчика, обгоревшего на пожаре, спасая маленького брата, с волнением следят в разных уголках Беларуси. Слова поддержки для юного героя пришли из Витебска.


Поступок ребенка тронул десантников, людей, которые профессионально готовы рисковать своей жизнью. Все верят, что мальчик поправится. Собрали для него подарки – символы мужества, смелости и храбрости десантников – голубой берет, тельняшку и бригадную атрибутику. В воздушно-десантной бригаде №103 служат солдаты, которые призывались из Мядельского района, где и случился пожар.

Слова поддержки в адрес Ромы Когодовского звучат от учителей, журналистов, артистов, спасателей. 12-летний Рома вынес из горящего дома двухлетнего брата. И затем потерял сознание. Мальчик получил ожоги более 60% тела и дыхательных путей, порезы. Вертолетом МЧС его доставили в Республиканский ожоговый центр в Минск – где сейчас за жизнь подростка борются врачи. 5 мая прошёл расширенный консилиум: специалисты уточнили подходы к лечению. Рома остаётся в тяжелом состоянии. Он введён в медикаментозный сон. Состояние здоровья мальчика на контроле Главы государства.

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Рома, живи!» За самочувствием 12-летнего мальчика, обгоревшего на пожаре, спасая маленького брата, с волнением следят в разных уголках Беларуси. Слова поддержки для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Парламент Франции одобрил пакет законов, направленных на защиту климата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by