Парад онлайн провели для ветеранов, связавших жизнь с пожарной службой

Источник материала: ОНТ

Парад онлайн провели 5 мая для ветеранов, которые после войны связали свою жизнь с пожарной службой. Благодаря планшетам они стали виртуальными участниками праздника.





Прямой эфир велся с площади Победы. Здесь проходят главные торжества. И ветераны всегда были в первых рядах, а сейчас – дистанционно, на время пандемии. Онлайн – ветераны из Витебска, Бешенковичей и деревни Вороны. Конечно, были и слова благодарности героям, песни и торжественный марш. На площадь Победы спасатели пришли с фотографиями родных, участников Великой Отечественной войны.

Накануне праздника спасатели объехали 14 районов, побывали на мемориальных комплексах, установленных на местах крупных сражений. Наводили порядок, высаживали деревья – вместе с местными школьниками.

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