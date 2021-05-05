Вышло новое промо к фильму о Круэлле де Виль с Эммой Стоун

Источник материала: ОНТ

Вышло новое промо к фильму о Круэлле де Виль – легендарной злодейке из «101 далматинца». Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Studios.





Главную героиню сыграла Эмма Стоун. Также в картине появятся Эмма Томпсон, Марк Стронг, Пол Уолтер Хаузер и Эмили Бичем.

Действие будет происходить в Лондоне 1970-х годов. Молодая Эстелла, которая потом станет известна под именем Круэлла, пытается стать дизайнером. Баронесса фон Хеллман замечает девушку, а в последствии сыграет важную роль в дальнейшей судьбе Эстеллы.

В прокат фильм выйдет в начале июня.

Фото: скриншот видео

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram