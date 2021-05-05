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Вышло новое промо к фильму о Круэлле де Виль с Эммой Стоун
Источник материала: ОНТ
Вышло новое промо к фильму о Круэлле де Виль – легендарной злодейке из «101 далматинца». Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Studios.
Главную героиню сыграла Эмма Стоун. Также в картине появятся Эмма Томпсон, Марк Стронг, Пол Уолтер Хаузер и Эмили Бичем.
Действие будет происходить в Лондоне 1970-х годов. Молодая Эстелла, которая потом станет известна под именем Круэлла, пытается стать дизайнером. Баронесса фон Хеллман замечает девушку, а в последствии сыграет важную роль в дальнейшей судьбе Эстеллы.
В прокат фильм выйдет в начале июня.
Фото: скриншот видео
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Вышло новое промо к фильму о Круэлле де Виль – легендарной злодейке из «101 далматинца». Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Studios. Главную героиню сыграла Эмма...
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