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Сенсация в Кубке Беларуси: «Ислочь» не пустила «Шахтер» в финал. Это первое поражение «горняков» в сезоне
Источник материала: Tut.by
5 мая проходят ответные матчи полуфинала Кубка Беларуси по футболу. В первой игре в Молодечно случилась сенсация: «Ислочь» со счетом 2:0 обыграла «Шахтер» и вышла в финал турнира.
«Ислочь» впервые в своей истории выходит в финал Кубка Беларуси.
В Жодино «Торпедо-БелАЗ» принимает БАТЭ. В первой встрече этих команд борисовчане разгромили «автозаводцев» со счетом 4:1.
«Ислочь» — «Шахтер» — 2:0
Молодечно. 5 мая. Городской стадион.
Судьи: А. Кульбаков (Гомель), Д. Жук (Минск), О. Маслянко (Брест).
«Ислочь»: Василючек — Гуренко, Зинович, Глущенков, Дибанго — Р. Лисакович, Патоцкий (Мякиш, 57) — Комаровский (к) (Морозов, 61) — Ковалев (Ануфриев, 87), Юсов, Козыренко (Годвин, 83).
«Шахтер»: Гутор — Бегунов, Филипенко, Хадаркевич, Сотников (Шевченко, 49) — Сзоке — Океухи, Диасамидзе (Корзун, 43), Кендыш (к), Стасевич (Подстрелов, 74) — Дебелко (Дарбо, 46).
Голы: 1:0 — Дибанго (68). 2:0 — Юсов (76).
Предупреждения: Филипенко (46), Р. Лисакович (56), Морозов (92+).
Будет дополнено.
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Сенсация в Кубке Беларуси: «Ислочь» не пустила «Шахтер» в финал. Это первое поражение «горняков» в сезоне
5 мая станут известный финалисты Кубка Беларуси по футболу сезона 2020/2021.
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