Жителю Гомеля, установившему бело-красно-белые флаги, смягчили наказание

После длительного перерыва на дополнительную экспертизу возобновился суд над жителем Гомеля Евгением Зелковским. Дело рассматривает судья Олеся Осипова (суд Центрального района Гомеля).





Зелковский обвиняется в том, что в октябре—ноябре 2020 года установил на пустыре в Гомеле два бело-красно-белых флага. Один был прикреплен к пустой петарде, другой — к коробке, в которой лежала карикатура на ОМОН. Такие действия следствие расценило как особо злостное хулиганство (ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса). Санкция этой части статьи — до 10 лет лишения свободы, передает БелаПАН .

В обвинении утверждалось, что «при демонтаже флага мог произойти взрыв». Экспертиза показала, что предметы в коробке не содержали взрывчатых веществ. Тогда прокурор потребовал провести дополнительную экспертизу, чтобы выяснить, содержали ли предметы поражающие или воспламеняющиеся вещества. Дополнительная экспертиза пришла к выводу, что предметы не содержали ни взрывчатых, ни поражающих, ни воспламеняющихся веществ.

С учетом данных экспертизы прокурор предъявил на суде Зелковскому новое обвинение — по ч. 1 и ч. 2 ст. 339 УК (до шести лет лишения свободы).

Прокурор сформировал новое обвинение так: «Обвиняемый умышленно, из хулиганских побуждений, действуя с исключительным цинизмом, проявляющимся в крайне презрительном отношении к установленному в обществе порядку, используя напряженную общественную ситуацию в обществе с целью грубого нарушения общественного порядка и выражения явного неуважения к обществу путем открытого и демонстративного вызова окружающим, нарушая общественные устои в целях дальнейшей дестабилизации обстановки в обществе и дезорганизации работы правоохранительных органов изготовил предмет, состоящий из древка и полотнища, которое является политическим символом».

Прокурор опять зачитал в обвинении фразу, что при демонтаже флага мог произойти взрыв и что милиционеры «восприняли эту коробку как взрывное устройство».

Зелковский свою вину не признал. На суде он пояснял, что установил флаги, чтобы «отвлечь сотрудников милиции от задержания людей».

Он заявил, что милиция при его задержании использовала газовый баллончик, по дороге в отдел ему наносили удары дубинкой, в ОВД таскали за ноги по коридору и лестнице, ставили ноги, обутые в берцы, на голову, били ногами, требуя назвать пароли от телефона и мессенджеров.

Суд продолжится 14 мая.