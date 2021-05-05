Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще шесть человек

Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще шесть человек, сообщает spring96.org.





Политзаключенными признаны Виталий Шитиков и Михаил Фирага (получили соответственно 2 и 3 года ограничения свободы в учреждении открытого типа по ч. 1 ст. 342 УК), Вячеслав Попов (обвиняется по ст. 342 УК), а также Валентин Колб, Вадим Чепелевич, Игорь Горченюк (все трое обвиняются по ч. 2 ст. 293 УК).

Правозащитники расценивают их преследование как политически мотивированное «в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения» относительно результатов президентских выборов. Они требуют немедленно освободить их из-под стражи и прекратить их уголовное преследование, а также выпустить на свободу всех политзаключенных, граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.

В заявлении отмечено, что свобода мирных собраний гарантирована ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах. Эта свобода «не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, что установлены законом и необходимы в демократических странах в целях национальной и общественной безопасности, общественного порядка, здравоохранения и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц».

«Выступления граждан носили стихийный, самоорганизованный характер и были вызваны недоверием к результатам выборов президента Республики Беларусь, которые состоялись 9 августа 2020 года и проходили с многочисленными нарушениями и фальсификациями, не были признаны международным сообществом как демократические, справедливые и свободные, — подчеркнуто в документе. — Собрания граждан носили мирный характер и не представляли угрозы ни национальной, ни общественной безопасности. Несмотря на это, демонстранты были атакованы спецподразделениями МВД с непропорциональным применением физической силы, спецсредств и оружия».

Правозащитники обратили внимание на то, что впервые в истории Беларуси «в отношении мирных демонстрантов были применены резиновые пули и водометы», при этом «особенно большое количество повреждений было получено от использования шумовых гранат». Белорусское правозащитное сообщество осудило действия правоохранительных органов и возложило всю ответственность за произошедшее 9 и 10 августа на власти страны.

Демонстранты, убеждены правозащитники, не совершали действий, которые можно квалифицировать как массовые беспорядки. Участники протестов «не совершали поджогов, погромов, не уничтожали имущество и не оказывали вооруженного сопротивления правоохранительным органам».

«Отдельные случаи насильственных действий в отношении сотрудников милиции со стороны демонстрантов требуют отдельной правовой квалификации, с учетом контекста и обстоятельств применения насилия, в том числе в контексте самообороны от заведомо непропорциональных действий сотрудников милиции», — говорится в документе.

На 5 мая политзаключенными в стране признаны 369 человек.