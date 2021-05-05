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Цепкало опубликовал расследование: утверждает, что бюджетные деньги выводят в офшоры
05.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Участник президентской гонки-2020 Валерий Цепкало опубликовал видео с «эксклюзивным расследованием».
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Цепкало утверждает, что через beCloud бюджетные деньги, которыми расплачиваются с компанией госорганизации, выводятся на офшорные счета. Учредителем beCloud выступает кипрская Sabsicca Holdings, которая в свою очередь принадлежит другим офшорам.
– Сделано все это для того, чтобы скрыть конечного потребителя бюджетных денег, которые выводятся за пределы Беларуси, – заявил Цепкало.
Бывший глава ПВТ призвал Генпрокуратуру, КГБ и другие правоохранительные органы расследовать, кто является конечными бенефициарами перечисленных компаний.
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Участник президентской гонки-2020 Валерий Цепкало опубликовал видео с «эксклюзивным расследованием».
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