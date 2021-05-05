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Deutsche Bank прогнозирует новую волну революций в «слабых экономиках»

05.05.2021 20:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стремительный разгон инфляции на рынках продуктов питания сулит миру волну социальных потрясений, прежде всего в слабых экономиках, предупреждает Deutsche Bank.



А последний год индекс Bloomberg Agriculture, отслеживающий цены на базовые продовольственные товары, взлетел на 76% и обновил максимум за 6 лет.

Цены на зерно подскочили на 70%, сахар подорожал на 60%, растительные масла - почти вдвое, до максимума за 10 лет.

Широкий индекс цен ФАО (Сельскохозяйственной и продовольственной организации ООН), включающий 90 наименований товаров, растет 10 месяцев подряд и находится на пике с 2014 года.

С начала 1990х мировая экономика лишь трижды переживала сопоставимый скачок цен на продовольствие, отмечает стратег Deutsche Bank Джим Рид.

В последние раз такое происходило в 2010-11 гг и сопровождалось серией восстаний и протестов на Ближнем Востоке, получивших название «Арабская весна».

Революции со сменой режима произошли в Тунисе, Египте и Йемене, гражданская война вспыхнула в Ливии, массовые протесты охватили Бахрейн, Алжир, Ирак, Иорданию, Марокко и Оман. Из нищих Ливана, Судана и Джибути волнения докатились даже до благополучных Саудовской Аравии и Кувейта.

Ситуация, когда растущие цены на еду приводили к революциям и свержению режимов, неоднократно повторялась в истории, отмечает Рид в обзоре, который цитирует zerohedge, пишет Finanz.

Великой французской революции 1789 года, уничтожившей абсолютную монархию, предшествовали несколько неурожайных лет, из-за которых продовольствие резко подорожало.

История повторилась в середине XIX века, когда неурожай картофеля несколько лет подряд спровоцировал волну голода в Европе, за которой последовали революции 1848-49 гг.

В царской России голод и неурожаи привели к смутному времени в конце 16-го века, а проблемы с поставками хлеба в Петербург стали последней каплей, похоронившей династию Романовых в 1917 году. Скрытая инфляция и сопутствующий ей дефицит сопровождали агонию экономики СССР в конце 1980х.

«С учетом тяжелых испытаний, которые уже принесла пандемия, новая волна потрясений не станет сюрпризом по историческим меркам», - пишет Рид.

Развивающиеся экономики находятся в более уязвимом положении, потому что потребители тратят куда большую долю доходов на еду, чем в развитом мире, предупреждает он.

Инфляционную волну на мировых рынках подняли центральные банки, закачавшие в систему 10 триллионов долларов денежной эмиссии.

За последний год совокупный баланс 6 ключевых мировых ЦБ, включая ФРС США, ЕЦБ и Банк Японии, увеличился с 15 до 25 трлн долларов и продолжает расти, обновляя исторические рекорды.

Инфляция бьет многолетние максимумы и в западных странах, но в абсолютных цифрах остается ничтожной: 2,6% в США, 1,3% в зоне евро, 1,7% в Германии.

В то же время в Турции рост потребительских цен превысил 17%, в Бразилии перевалил за 6%, а в Индии подбирается к 6-процентной отметке.

В России общая инфляция установила 5-летний рекорд в марте (5,8%), а темпы роста цен на продукты стали максимальными за 6 лет - 8,25%.

В Ливане, который в прошлом году пережил дефолт, инфляция разогналась до 200% после обвала национальной валюты в 10 раз за последний год.

В Нигерии - крупнейшей экономики Африки - продуктовая инфляция достигла 22%, при том что треть трудоспособного населения, или 23 миллиона человек, не имеют работы.

В то время как западные ЦБ сохраняют процентные ставки на нуле и продолжают печатать деньги, заливая рынки ликвидностью, регуляторы развивающихся стран вынуждены идти на ужесточение политики в ответ на ускорение роста цен.

В марте сразу пять центробанков EM повысили процентные ставки - в Украине, Грузии, Бразилии, Турции и России.

ЦБ РФ на апрельском заседании снова увеличил ключевую ставку, причем сразу на 50 базисных пунктов, до 5% годовых, что стало самым резким шагом вверх с 2014 года.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Стремительный разгон инфляции на рынках продуктов питания сулит миру волну социальных потрясений, прежде всего в слабых экономиках, предупреждает Deutsche Bank.
 
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