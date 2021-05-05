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Главный тренер "Манчестер Юнайтед": болельщики зашли слишком далеко

05.05.2021 20:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Болельщики "красных дьяволов" требуют от владельцев клуба - американских бизнесменов братьев Глейзеров - продать клуб.


© REUTERS / PHIL NOBLE

Болельщики английского "Манчестер Юнайтед" зашли слишком далеко в своих протестах против владельцев футбольного клуба, заявил главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер.

Фанаты "МЮ" перед матчем 34-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" ворвались на стадион "Олд Траффорд" и потребовали у семьи американских бизнесменов продать клуб. В итоге поединок пришлось перенести на неопределенную дату. В результате столкновений с болельщиками пострадали шесть полицейских.

"Это был трудный день для нас. Конечно, мы хотели играть, мы хотели обыграть "Ливерпуль" для болельщиков, потому что наша работа должна заключаться в том, чтобы добиться успеха на поле. Как я и сказал перед игрой, мы должны слышать голос фанатов. Все имеют право протестовать. Однако это должно быть цивилизованным образом", - приводит слова Сульшера Sky Sports.

Специалист подчеркнул, что ситуация зашла слишком далеко, так как пострадали полицейские.

"Когда это выходит из-под контроля, то в дело вступает полиция. Речь больше не идет о том, чтобы выражать свое мнение", - добавил наставник "красных дьяволов".

По его словам, клуб в настоящее время испытывает проблемы. "Мы уже начали обсуждения с болельщиками. Это должен быть единый футбольный клуб. Чтобы все развивалось, нужно проявить терпение. Я надеюсь, что со временем мы сможем объединиться", - добавил он.

Ранее стало известно, что Глейзеры не собираются выполнять требования фанатов и продавать "МЮ". Наоборот, американские бизнесмены намерены увеличить стоимость клуба более чем в два раза – с трех до семи миллиардов фунтов.

Болельщики протестуют против владельцев клуба из-за того, что те вступили в Суперлигу, которая затем была приостановлена на фоне скандалов из-за ее запуска, пишет Sputnik. 
 
 
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Болельщики "красных дьяволов" требуют от владельцев клуба - американских бизнесменов братьев Глейзеров - продать клуб.
 
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