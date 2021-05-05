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В Витебске женщина взяла в кредит две тысячи рублей, чтобы снять порчу при помощи ритуала

05.05.2021 20:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Гадалку задержали сотрудники милиции. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело.



В Витебске 50-летняя женщина взяла кредит, чтобы снять порчу и отдала мошеннице более двух тысяч рублей, а также золотое кольцо. О том, что ее обманули, потерпевшая узнала лишь спустя три года – от милиции. Подробности произошедшего сообщили в УВД Витебского облисполкома.

- История произошла в 2018 году. Женщина встретилась со своей бывшей коллегой, и та ее убедила, что на ней лежит порча и пообещала ее снять при помощи ритуала. Женщина принесла своей бывшей коллеге два кольца: серебряное и золотое. «Ведунья» сказала, что если одно из них исчезнет во время «магии», то ритуал прошел удачно. Золотое кольцо исчезло в карман мошенницы, - рассказали в ведомстве, пишет kp.by.

И добавили, что спустя несколько месяцев женщины встретились вновь.

- Мошенница сказала, что порча все еще окончательно не ушла и необходим более сильный ритуал – с деньгами. Доверчивая женщина взяла в кредит 2 тысячи рублей. Деньги нужно было ночью закопать на кладбище. Женщина подобное делать побоялась и тогда «гадалка» пообещала, что может и сама совершить ритуал, но за вознаграждение – в 200 рублей, - отметили в УВД.

Как только мошенница взяла 2200 рублей, то сразу же исчезла. Об обмане женщине сообщили сотрудники милиции лишь спустя три года.

Мошенница была задержана. Возбуждено уголовное дело.
 
Теги: Витебск
 
 
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«Гадалку задержали сотрудники милиции. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело.
 
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