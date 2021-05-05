Профсоюзы - про жалобы на ассортимент мяса, рванувшие цены на картошку и подсолнечное масло

Источник материала: Tut.by

В Федерации профсоюзов снова бьют тревогу из-за цен на некоторые товары. По-прежнему в лидерах по росту цен значатся капуста, картофель, морковь, свекла, огурцы, помидоры, растительное масло, уточняют профсоюзы. В федерации также сообщают, что получают жалобы на снижение ассортимента мяса.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Про рост цен на овощи и ассортимент мяса

Профсоюзный мониторинг за последний месяц показал рост потребительских цен на некоторые продукты питания, сообщают в федерации. Наибольший рост цен отмечался на отдельные виды овощей: капусту, картофель, морковь, свеклу, огурцы, помидоры. Также заметно подорожало и масло растительное, говорят профсоюзы.

Напомним, ранее профсоюзы уже обращали внимание на заметный рост цен на овощи, которые выращивают в нашей стране.

«Кроме того, следует отметить, что профсоюзы особое внимание уделяют наличию в магазинах необходимого перечня продуктов. В последние дни в национальный профцентр стали поступать обращения по поводу снижения ассортимента мясной продукции в магазинах, — уточняют профсоюзы. — Специалисты ФПБ провели мониторинг данного вопроса по всей стране. Его результаты показывают, что в регионах ситуация стабильная, подобные факты характерны только для отдельных торговых точек столицы».

Если вы заметили, что как-то изменился ассортимент мяса или других товаров, а также заметно, что изменились цены, то напишите, пожалуйста, нам в телеграм @bobkov_tut или на e-mail bobkov@tutby.com Будем признательны, если посмотрите, какие цены в магазинах, в которые вы обычно ходите, на подсолнечное масло и пришлете нам фото ценников.

В Федерации профсоюзов уточнили, что сообщили про жалобы на ассортимент мяса в МАРТ и Минсельхозпрод.

«Также были проведены консультации с крупнейшими производителями и переработчиками мясной продукции. Вопрос находится на контроле заинтересованных ведомств. ФПБ инициировала его рассмотрение на ближайшем заседании координационного совета по вопросам цен и тарифов», — рассказывают в федерации.

Уточним, что читатели уже несколько дней присылают нам сообщения о том, что заметили существенное повышение цен на свинину и курицу. Некоторые также сообщают, что сталкиваются с нехваткой тушек куриц.

Про вопросы по дискаунтерам

«Также очередной профсоюзный мониторинг показал, что определенные проблемные вопросы по соблюдению ассортиментного перечня характерны для «жестких дискаунтеров», — сообщают профсоюзы.

«Для данного вида магазинов установлены минимальные требования, но тем не менее они выполняются не всегда. Так, были промониторены 29 объектов одной из торговых сетей, но ни в одной из проверенных точек необходимые требования не выполнялись в полном объеме. Например, в более чем 85% проверенных магазинов отсутствовали масло растительное, мука пшеничная, крупы гречневая и манная, молочная продукция, яйца и куры», — привели пример в федерации.

Про отмену жесткого регулирования цен и альтернативу

Профсоюзы также высказались на тему возможной отмены жесткого регулирования цен на товары первой необходимости. В федерации считают, что отмена постановления правительства № 100, которым ввели потолок по повышению стоимости социально значимых товаров, может привести к всплеску роста цен, если не ввести другие сдерживающие механизма.

«В условиях постоянного увеличения стоимости продовольствия на мировом рынке (по некоторым позициям отмечен 15-летний максимум) и повышения затрат производителей, сегодня на уровне правительства рассматривается вопрос отмены жесткого регулирования цен. Вместе с тем, Министерством торговли и антимонопольного регулирования прорабатываются другие механизмы для поддержания стабильной ситуации», — сообщили в федерации.

Профсоюзы предлагают до принятия решения об отмене жесткого регулирования выработать механизмы, которые «станут действенным барьером для недобросовестного и спекулятивного повышения цен.»

Напомним, в конце февраля чиновники ввели жесткое регулирование цен на 62 вида социально значимых товаров: многие овощи, молочку, крупы, а также на 50 отдельных отечественных лекарств. Так, с 24 февраля (и до конца месяца) на них нельзя было повышать цены, а с 1 марта — не больше чем на 0,2% в месяц. Превышать этот потолок можно только по решению Комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине. В апреле, к примеру, разрешили превысить потолок по ценам на подсолнечное масло.

А 23 апреля в МАРТ заявили , что правительство может отменить жесткое регулирование цен на социально значимые товары, Совмин ищет более компромиссные механизмы.