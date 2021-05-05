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«Карася ловят ведрами». Рыбаки бьют тревогу: в Брестском районе в водоеме гибнет рыба

05.05.2021 20:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дохлых карасей обнаружили рыбаки на техническом водоеме возле агрогородка Большие Мотыкалы. Обстоятельства произошедшего выясняют специалисты природоохранной инспекции.


 

Внимание к инциденту привлек автор YouTube-канала «Рыболовные приключения». Водоем располагается к северу от агрогородка Большие Мотыкалы и относится к техническим резервуарам местного сельскохозяйственного предприятия. Несмотря на это, здесь часто собираются рыбаки из Бреста и соседних деревень, чтобы бесплатно половить карася.

Однако в мае этого года любителей рыбалки ждало разочарование. На видео, которое опубликовано на канале «Рыболовные приключения», видно, что на берегу водоема лежат дохлые караси. Там же стоит несколько пластиковых ведер, заполненных рыбой, пишет TUT.BY.

— Местные жители пытаются подсаками что-то выловить, что еще живое. Чаек полно. Картина невеселая. Дохлые караси повсюду, — прокомментировал автор ролика.

Председатель Мотыкальского сельисполкома Владимир Леташков заверил, что никаких аварий на территории сельскохозяйственного предприятия, к которому относится водоем, не произошло.

— Там нет водоемов, пригодных для рыбалки. Там все технические водоемы, — сообщил Владимир Николаевич.

По данным TUT.BY, для того, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, на место выезжали специалисты природоохранной инспекции.
 
Теги: Брест
 
 
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Дохлых карасей обнаружили рыбаки на техническом водоеме возле агрогородка Большие Мотыкалы. Обстоятельства произошедшего выясняют специалисты природоохранной...
 
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