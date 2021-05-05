Белорусские автобусы будут собирать в Молдове

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Молдове планируют наладить сборку белорусских автобусов. В настоящее время там уже совместно производят троллейбусы и тракторы. В Беларусь с визитом прибыла парламентская делегация Молдовы , сообщает «МИР 24».

Среди самых перспективных направлений сотрудничества называют промышленность и сельское хозяйство. Товарооборот между странами в 2020-м превысил 200 миллионов долларов США. В первые месяцы этого года он уже вырос более чем на 20%.

«По нашим дорогам бегают белорусские автобусы, по нашим кишиневским улицам бегают белорусские троллейбусы. На наших полях работает белорусская техника. Это очень важно, наши граждане это ценят. Мы обязаны эти взаимоотношения развивать и в гуманитарной сфере, и в медицинской. Сегодня мы обменялись мнениями о том, как мы проходим через пандемическую ситуацию. Мы договорились о сотрудничестве», – сообщила председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный .

«Парламентарии намерены более активно участвовать в работе наших межправительственных структур, более активно развивать сотрудничество между регионами, городами-побратимами», – отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко.

Сегодня парламентарии двух стран подписали совместное заявление о сотрудничестве. Более активно взаимодействовать стороны намерены и на международной арене, в том числе по продвижению общих резолюций. Молдова входит в пятерку крупнейших партнеров Беларуси среди стран СНГ.