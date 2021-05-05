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Белорусские автобусы будут собирать в Молдове
05.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Молдове планируют наладить сборку белорусских автобусов. В настоящее время там уже совместно производят троллейбусы и тракторы. В Беларусь с визитом прибыла
Среди самых перспективных направлений сотрудничества называют промышленность и сельское хозяйство. Товарооборот между странами в 2020-м превысил 200 миллионов долларов США. В первые месяцы этого года он уже вырос более чем на 20%.
«Парламентарии намерены более активно участвовать в работе наших межправительственных структур, более активно развивать сотрудничество между регионами, городами-побратимами», – отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко.
Сегодня парламентарии двух стран подписали совместное заявление о сотрудничестве. Более активно взаимодействовать стороны намерены и на международной арене, в том числе по продвижению общих резолюций. Молдова входит в пятерку крупнейших партнеров Беларуси среди стран СНГ.
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В Минск с визитом прибыла парламентская делегация Молдовы.
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