















Политическая партия "Союз" примет к сведению решение об отказе в регистрации, и не намерена его оспаривать, об этом сообщили в оргкомитете.





пишет Sputnik. "В силу политической зрелости и понимания сути вопроса мы примем к сведению данное решение и не будем оспаривать формальные доводы отказа", - говорится в заявлении,Sputnik.





Там отмечается, что решение, принятое министерством юстиции Беларуси "не может быть воспринято иначе как не отвечающее определенному VI Всебелорусским народным собранием курсу на глубокое обновление политической системы Республики Беларусь, неотъемлемой частью которого выступает развитие партийного строительства".





Партия "Союз" намерена провести дополнительную сверку списочного состава учредителей. Также будет инициирован повторный учредительный съезд.





Отказ в регистрации





Гражданская инициатива "Союз", выступающая за продвижение белорусско-российского сотрудничества, заявила о желании создать партию в марте, в апреле были поданы необходимые документы.





В мае стало известно, что Минюст отказал партии в государственной регистрации. Как пояснили в ведомстве, для создания и регистрации партии по закону необходимо не менее 1000 учредителей (членов) партии от большинства областей республики и Минска . В документах, поданных для регистрации новой партии, значилось 1023 учредителя. Министерство юстиции провело выборочную проверку, итоги которой показали, что не все из них оказались "реальными".





Кроме того, были выявлены и другие нарушения: в частности, указаны недостоверные сведения о месте жительства некоторых лиц, а также не все необходимые сведения о гражданах, которые требуются для процедуры регистрации. Среди учредителей есть и один иностранный гражданин, что является нарушением установленного порядка создания партии.





"Решение Министерства юстиции может быть обжаловано в Верховный суд Республики Беларусь", – добавили в Минюсте.





Партия "Союз"





По планам, политическая партия "Союз" должна способствовать продвижению белорусско-российского сотрудничества. Одной из своих главных задач движение видит помощь властям Беларуси и России в создании Союзного государства, а также сближение прав граждан двух стран.





Партия "выросла" из гражданской инициативы, учредительный съезд политической партии "Союз" состоялся в начале марта в Минске, председателем партии был избран Сергей Лущ, а также принят ряд организационных решений.





Представители "Союза" заявляли, что в случае регистрации собираются принять активное участие в выборах депутатов местных советов в 2022 году. А следом побороться и за места в Палате представителей Национального собрания Беларуси.





После Всебелорусского народного собрания в Беларуси запущен процесс перерегистрации политических партий. Всего их насчитывается 15.















